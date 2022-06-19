«Эвеланш» разгромили «Тампу» во втором матче финала Кубка Стэнли — 7:0.

НХЛ

Плей-офф. Финал. Второй матч

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: Ничушкин — 7 (бол., Бураковски, Ньюхук), 2:54 — 1:0. Мэнсон — 3 (Кольяно, Ньюхук), 7:55 — 2:0. Бураковски — 3 (Рантанен, Тэйвз), 13:52 — 3:0. Ничушкин — 8 (Рантанен), 24:51 — 4:0. Хелм — 2 (О`Коннор), 36:26 — 5:0. Макар — 6 (мен., Кольяно), 42:04 — 6:0. Макар — 7 (бол., Рантанен, Маккиннон), 49:49 — 7:0.

Вратари: Кемпер — Василевский.

Штраф: 22 — 28.

Броски: 31 (11+12+8) — 17 (5+7+5).

Наши: Ничушкин (17.23/5/+1) — Кучеров (18.38/0/-2), Сергачев (21.36/0/0).

19 июня. Денвер. Ball Arena. 17849 зрителей.

Счет в серии 2-0

Праздник хоккея в Денвере продолжается. «Колорадо» после долгой паузы забрал важный первый матч в овертайме, едва не упустив полученное за первый период преимущество. Вторая игра прошла с сумасшедшим доминированием «Лавин». Не покидало ощущение, что на лед вышла только одна команда. А вторая так и не отошла от празднования дня рождения Никиты Кучерова.

«Эвеланш» не просто отзеркалили начало прошлого матча. «Тампы» нажила больше неприятностей, чем за аналогичный отрезок первой игры. В двух сериях из трех «Лайтнинг» стартовали с поражений — это не помешало им дойти до финала. Ожидалось, что Джон Купер сделает правильные выводы и придумает, как перестроить игру, но второй матч «Тампа» начала даже хуже первого. Три пропущенные шайбы с 11 бросков — явно не к этому готовились болельщики «Болтс».

«Тампа» приучила к сумасшедшим камбэкам — насторожило то, как команда второй матч кряду входит в игру. Кошмар «Лайтнинг» начался с удаления Райана Макдоны, которое реализовал блистательный Валерий Ничушкин. Челябинец — самый результативный российский игрок финала Кубка Стэнли. К голу и передаче в первом матче габаритный форвард добавил дубль во втором.

«Колорадо» провел эталонный первый период. Хозяева оперативно проходили среднюю зону и растаскивали оборону «Тампы», создавая проблемы бедному Василевскому. Андрей и сам начал матч не лучшим образом. К действиям голкипера в первые 20 минут применим глагол «не выручил». Коллаборация беспечности защитников и невыдающейся игры вратаря привела к кошмарным 0:3. Джош Мэнсон реализовал выход «два в одного», а герой овертайма прошлого матча Андре Бураковски подловил Василевского на добивании.

После трех пропущенных шайб режиссер трансляции выхватил скучающего на скамейке сменщика россиянина Брайана Эллиотта. Голкиперу в апреле исполнилось 37 лет, но в кубковом образе канадец выглядит на все 50. От замены вратаря Купер отказался — зато перестроил все сочетания. Незаметного в первом периоде Никиту Кучерова объединили с Пойнтом и Сирелли. Желаемого эффекта изменения не принесли. Второй период начался с супермомента у ворот «Тампы», когда Василевского после дальнего броска Мэнсона выручила штанга.

От дубля в финале Кубка Стэнли Мэнсона отделили считанные сантиметры. То, что не получилось у канадского защитника, удалось Ничушкину. Передачу из-за ворот неудержимый Валерий замкнул точным броском Василевскому в домик. Андрей, казалось бы, контролировал низ, опустившись на щитки у ближней штанги, но форвард поймал голкипера на движении. И как же невовремя Ондржей Палат потерял шайбу за воротами.

Положение действующего чемпиона становилось кошмарнее и кошмарнее. Голкипер «Колорадо» Дарси Кемпер откровенно скучал до середины второго периода. На первый бросок по воротам «Лайтнинг» сподобились только на восьмой минуте, когда получили большинство. Особой опасностью розыгрыш не отличался. Хозяева прочитали все задумки Кучерова и компании, а Кемпер намертво фиксировал пущенные с дальней дистанции шайбы. «Эвеланш» полностью контролировали происходящее на льду.

Ничушкин до второго перерыва мог оформить хет-трик, но Василевский вытащил мертвую шайбу кончиком ловушки. Жаль, что суперсэйв Андрея потеряется среди семи пропущенных голов — страшного сна для одного из сильнейших вратарей лиги. Ветеран Даррен Хелм довел счет до неприличного во втором периоде, а в третьем наступило время Кэйла Макара. Для полного счастья «Колорадо» не хватало гола в меньшинстве. Любопытно, что в перерыве на интервью (прямо на трибунах) пригласили отца Макара — Гэри Макара, работающего детским тренером. И какой же была радость папы, когда сын в финале Кубка Стэнли блестяще воспользовался моментами в меньшинстве и большинстве, оформив дубль.

«Тампа» возвращается домой после унизительного поражения во втором матче. Хотелось бы узнать, что пугает Джона Купера больше: семь пропущенных шайб или ноль заброшенных при 17 бросках в створ и трех холостых попыток в большинстве. Тренер «Лайтнинг» отказался менять Василевского. Андрей не раз доказывал, что умеет собираться после кошмарных матчей, но 11 пробоин за две игры — перебор для элитного вратаря. «Эвеланш» выиграли стратегический важный матч дома и переезжают в солнечную Флориду с комфортным положением в серии.

Впрочем, не торопитесь короновать «Лавин» раньше времени. «Тампа» знает, как выбираться из самых тяжелых ситуаций, и точно не намерена сдаваться раньше времени, как бы кошмарно ни сложился выезд в Денвер.