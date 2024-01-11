Лучший сезон в карьере Ничушкина: в трех голах от личного рекорда по голам, никогда не играл так много
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вегас» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ничушкин — 21 (бол., Рантанен, Друэн), 19:46 — 1:0. Ничушкин — 22 (бол., Рантанен, Маккиннон), 31:44 — 2:0. О'Коннор — 7 (Джонс), 49:20 — 3:0.
Вратари: Георгиев — Патера.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (10+14+11) — 25 (11+5+9).
Наши: Ничушкин (22.23/5/+1) — Барбашев (19.17/0/0), Денисенко (9.17/1/0), Дорофеев (17.02/1/0).
Денвер. Ball Arena.
Валерий Ничушкин был одним из важнейших игроков чемпионского «Колорадо» — 2022. Не менее ярко он провел и прошлый сезон, который, правда, был омрачен скандальным инцидентом в плей-офф и вылетом в первом раунде от «Сиэтла». Но к октябрю Ничушкин подошел в шикарной форме и по всем показателям выдает лучший сезон в карьере.
Во-первых, российский форвард получает наибольшее игровое время — 21 минута и 48 секунд в среднем за матч. Даже в КХЛ за ЦСКА он не играл так много. Во-вторых, Ничушкин уже приблизился к собственному рекорду по голам за регулярный чемпионат — после сегодняшнего дубля в матче с «Вегасом» на счету Валерия уже 22 гола. Для того чтобы превзойти показатель двухлетней давности, Ничушкину осталось отличиться всего четырежды.
Игра между последними двумя обладателями Кубка Стэнли была равной, и голы Ничушкина от этого вдвойне ценны. На исходе первого периода российский форвард «Колорадо» занял привычную позицию на пятаке и в касание замкнул передачу Рантанена.
В середине второго периода снова сыграла эта связка, а передача Рантанена получилась поистине гениальной.
Ничушкин стал второй звездой матча, а первой был признан российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев, отразивший все 25 бросков по своим воротам. Он вчистую переиграл своего оппонента — чеха Иржи Патеру. Впрочем, это неудивительно, ведь «Вегас» из-за травм обходится без двух основных вратарей — Логана Томпсона и Эйдина Хилла. Неопытному Патере же пока тяжело адаптироваться в НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|4
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|24
|16
|56
|2
|Флорида
|40
|26
|14
|54
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|40
|17
|23
|40
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|36
|14
|22
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|40
|27
|13
|58
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Аризона
|39
|20
|19
|42
|6
|Сент-Луис
|39
|20
|19
|41
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|41
|12
|29
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|41
|23
|18
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Эдмонтон
|37
|21
|16
|43
|5
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|6
|Калгари
|41
|18
|23
|41
|7
|Анахайм
|40
|14
|26
|29
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|11.01
|03:00
|
Филадельфия – Монреаль
|3 : 2 Б
|11.01
|03:30
|
Даллас – Миннесота
|7 : 2
|11.01
|06:00
|
Колорадо – Вегас
|3 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|40
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41