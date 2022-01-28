Панарин вновь огорчил бывшую команду и побил достижение Буре, но «Рейнджерс» это не помогло

Очередной классный матч Артемия.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Голы: Панарин — 12 (Фокс, Линдгрен), 1:29 — 0:1. Гудроу — 9 (Шнайдер, Панарин), 4:44 — 0:2. Нюквист — 11 (Лайне, Дженнер), 5:49 — 1:2. Дженнер — 17 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 7:28 — 2:2. Керали — 7 (Доми, Веренски), 26:18 — 3:2. Дженнер — 18 (Лайне), 32:27 — 4:2. Зибанежад — 16 (бол., Панарин, Шнайдер), 47:12 — 4:3. Керали — 8 (п.в., Веренски, Дженнер), 57:46 — 5:3.

Вратари: Корписало — Георгиев (45:36 — 45:55, 57:30 — 57:46, 58:19).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 19 (5+11+3) — 36 (8+8+20).

Наши: Гавриков (25.58/0/+2), Чинахов (11.52/2/-1) — Панарин (21.38/4/0).

28 января. Коламбус. Nationwide Arena. 14878 зрителей.

Каждый раз, когда Артемий Панарин играет против «Коламбуса», можно быть абсолютно уверенным в том, что он наберет очки. В двух матчах этого сезона с «Блю Джекетс» нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов и сегодня под свист болельщиков в Огайо не стал нарушать традиции.

Уже на второй минуте встречи Артемий переиграл Йоонаса Корисало, а бросок россиянина стал в матче первым для «Рейнджерс». Панарин набрал отличную форму, и перед поездкой в Коламбус отметился 9 (1+8) очками в пяти матчах. Начало сезона выдалось для форварда не самым стабильным, но теперь он полностью нашел свою игру.

Через три минуты «бродвейцы» упрочили свое преимущество, а в голевой атаке вновь поучаствовал Панарин. Россиянин перевел шайбу на защитника Брэйдена Шнайдера, после передачи которого шайба удачно попала в конек Барклая Гудроу. Благодаря этому эпизоду Артемий записал на свой счет 343-й пас за карьеру в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 16-е место среди российских хоккеистов. Панарин обошел в списке Павла Буре, сыграв на 230 матчей в лиге меньше.

После такого старта показалось, что и сегодняшний вечер для «Коламбуса» закончится кошмаром. Прошлую встречу команда на родном льду проиграла «Калгари» со счетом 0:6, а по воротам Элвиса Мерзликина «огоньки» нанесли 62 броска, чего в НХЛ не было с 1991 года. Однако сегодня «Блю Джекетс» нашли в себе силы реабилитироваться в глазах болельщиков. Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет, а Александр Георгиев пропустил две шайбы с трех бросков.

Второй период «Рейнджерс» полностью провалили. Команда Жерара Галлана слишком прямолинейно действовала в атаке и неоднократно допускала сумбур на своей половине. Не очень уверенно выглядел и Георгиев, который пропустил второй гол от Буна Дженнера, а шайба просочилась в ближний от голкипера угол. Для 28-летнего канадца этот гол стал 18-м в текущем сезоне.

Удача также отвернулась от гостей. Во втором периоде Гудроу дважды попал в штангу, а после перерыва проверил на прочность каркас ворот еще и защитник Джейкоб Труба. В середине третьей двадцатиминутки гости все-таки сумели накалить интригу и реализовали большинство. 16-м голом в чемпионате отметился Мика Зибанежад, а Панарин записал на свой счет в матче третье очко.

Корписало хоть и пропустил три шайбы, но потрясающе провел встречу. В его активе 33 сэйва, а в середине третьего периода финский голкипер не позволил «Рейнджерс» реализовать еще одно большинство. Его спасение после подправления шайбы от Жюльена Готье точно можно назвать одним из самых эффектных моментов встречи.

Replay of the save by Korpisalo on shot by Gauthier#NYR 3 #CBJ 4 P3 pic.twitter.com/kul2vOc50K — S???s 24/7 (@Sports_24x7_) January 28, 2022

Точку в матче броском в пустые ворота поставил Шон Курали и принес команде первую победу за четыре игры. «Бродвейцам» нужно поскорее переварить это поражение, ведь уже сегодня ночью они примут дома «Миннесоту». Права на ошибку у «Рейнджерс» не будет. Перед матчем пройдет торжественная церемония, на которой будет выведен из обращения игровой номер Хенрика Лундквиста. Проиграть в такой вечер в стенах «Мэдисон-сквер-гарден» будет неправильно.