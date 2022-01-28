Панарин вновь огорчил бывшую команду и побил достижение Буре, но «Рейнджерс» это не помогло
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Голы: Панарин — 12 (Фокс, Линдгрен), 1:29 — 0:1. Гудроу — 9 (Шнайдер, Панарин), 4:44 — 0:2. Нюквист — 11 (Лайне, Дженнер), 5:49 — 1:2. Дженнер — 17 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 7:28 — 2:2. Керали — 7 (Доми, Веренски), 26:18 — 3:2. Дженнер — 18 (Лайне), 32:27 — 4:2. Зибанежад — 16 (бол., Панарин, Шнайдер), 47:12 — 4:3. Керали — 8 (п.в., Веренски, Дженнер), 57:46 — 5:3.
Вратари: Корписало — Георгиев (45:36 — 45:55, 57:30 — 57:46, 58:19).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 19 (5+11+3) — 36 (8+8+20).
Наши: Гавриков (25.58/0/+2), Чинахов (11.52/2/-1) — Панарин (21.38/4/0).
28 января. Коламбус. Nationwide Arena. 14878 зрителей.
Каждый раз, когда Артемий Панарин играет против «Коламбуса», можно быть абсолютно уверенным в том, что он наберет очки. В двух матчах этого сезона с «Блю Джекетс» нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов и сегодня под свист болельщиков в Огайо не стал нарушать традиции.
Уже на второй минуте встречи Артемий переиграл Йоонаса Корисало, а бросок россиянина стал в матче первым для «Рейнджерс». Панарин набрал отличную форму, и перед поездкой в Коламбус отметился 9 (1+8) очками в пяти матчах. Начало сезона выдалось для форварда не самым стабильным, но теперь он полностью нашел свою игру.
Через три минуты «бродвейцы» упрочили свое преимущество, а в голевой атаке вновь поучаствовал Панарин. Россиянин перевел шайбу на защитника Брэйдена Шнайдера, после передачи которого шайба удачно попала в конек Барклая Гудроу. Благодаря этому эпизоду Артемий записал на свой счет 343-й пас за карьеру в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 16-е место среди российских хоккеистов. Панарин обошел в списке Павла Буре, сыграв на 230 матчей в лиге меньше.
После такого старта показалось, что и сегодняшний вечер для «Коламбуса» закончится кошмаром. Прошлую встречу команда на родном льду проиграла «Калгари» со счетом 0:6, а по воротам Элвиса Мерзликина «огоньки» нанесли 62 броска, чего в НХЛ не было с 1991 года. Однако сегодня «Блю Джекетс» нашли в себе силы реабилитироваться в глазах болельщиков. Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет, а Александр Георгиев пропустил две шайбы с трех бросков.
Второй период «Рейнджерс» полностью провалили. Команда Жерара Галлана слишком прямолинейно действовала в атаке и неоднократно допускала сумбур на своей половине. Не очень уверенно выглядел и Георгиев, который пропустил второй гол от Буна Дженнера, а шайба просочилась в ближний от голкипера угол. Для 28-летнего канадца этот гол стал 18-м в текущем сезоне.
Удача также отвернулась от гостей. Во втором периоде Гудроу дважды попал в штангу, а после перерыва проверил на прочность каркас ворот еще и защитник Джейкоб Труба. В середине третьей двадцатиминутки гости все-таки сумели накалить интригу и реализовали большинство. 16-м голом в чемпионате отметился Мика Зибанежад, а Панарин записал на свой счет в матче третье очко.
Корписало хоть и пропустил три шайбы, но потрясающе провел встречу. В его активе 33 сэйва, а в середине третьего периода финский голкипер не позволил «Рейнджерс» реализовать еще одно большинство. Его спасение после подправления шайбы от Жюльена Готье точно можно назвать одним из самых эффектных моментов встречи.
Точку в матче броском в пустые ворота поставил Шон Курали и принес команде первую победу за четыре игры. «Бродвейцам» нужно поскорее переварить это поражение, ведь уже сегодня ночью они примут дома «Миннесоту». Права на ошибку у «Рейнджерс» не будет. Перед матчем пройдет торжественная церемония, на которой будет выведен из обращения игровой номер Хенрика Лундквиста. Проиграть в такой вечер в стенах «Мэдисон-сквер-гарден» будет неправильно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|2
|Питтсбург
|43
|27
|16
|60
|3
|Рейнджерс
|44
|28
|16
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|3
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|7
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|28.01
|03:00
|
Айлендерс – Лос-Анджелес
|2 : 3
|28.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|5 : 3
|28.01
|03:00
|
Монреаль – Анахайм
|4 : 5
|28.01
|03:00
|
Оттава – Каролина
|2 : 3 Б
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|3 : 2
|28.01
|03:00
|
Флорида – Вегас
|4 : 1
|28.01
|04:00
|
Виннипег – Ванкувер
|1 : 5
|28.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|5 : 1
|28.01
|05:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|44
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08