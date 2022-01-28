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Сегодня, 06:45

Панарин вновь огорчил бывшую команду и побил достижение Буре, но «Рейнджерс» это не помогло

Панарин набрал 3 очка в матче «Рейнджерс» с «Коламбусом»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Twitter
Очередной классный матч Артемия.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Рейнджерс» — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
Голы: Панарин — 12 (Фокс, Линдгрен), 1:29 — 0:1. Гудроу — 9 (Шнайдер, Панарин), 4:44 — 0:2. Нюквист — 11 (Лайне, Дженнер), 5:49 — 1:2. Дженнер — 17 (бол., Веренски, Бьоркстранд), 7:28 — 2:2. Керали — 7 (Доми, Веренски), 26:18 — 3:2. Дженнер — 18 (Лайне), 32:27 — 4:2. Зибанежад — 16 (бол., Панарин, Шнайдер), 47:12 — 4:3. Керали — 8 (п.в., Веренски, Дженнер), 57:46 — 5:3.
Вратари: Корписало — Георгиев (45:36 — 45:55, 57:30 — 57:46, 58:19).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 19 (5+11+3) — 36 (8+8+20).
Наши: Гавриков (25.58/0/+2), Чинахов (11.52/2/-1) — Панарин (21.38/4/0).
28 января. Коламбус. Nationwide Arena. 14878 зрителей.

Каждый раз, когда Артемий Панарин играет против «Коламбуса», можно быть абсолютно уверенным в том, что он наберет очки. В двух матчах этого сезона с «Блю Джекетс» нападающий записал на свой счет 5 (2+3) баллов и сегодня под свист болельщиков в Огайо не стал нарушать традиции.

Уже на второй минуте встречи Артемий переиграл Йоонаса Корисало, а бросок россиянина стал в матче первым для «Рейнджерс». Панарин набрал отличную форму, и перед поездкой в Коламбус отметился 9 (1+8) очками в пяти матчах. Начало сезона выдалось для форварда не самым стабильным, но теперь он полностью нашел свою игру.

Через три минуты «бродвейцы» упрочили свое преимущество, а в голевой атаке вновь поучаствовал Панарин. Россиянин перевел шайбу на защитника Брэйдена Шнайдера, после передачи которого шайба удачно попала в конек Барклая Гудроу. Благодаря этому эпизоду Артемий записал на свой счет 343-й пас за карьеру в НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 16-е место среди российских хоккеистов. Панарин обошел в списке Павла Буре, сыграв на 230 матчей в лиге меньше.

После такого старта показалось, что и сегодняшний вечер для «Коламбуса» закончится кошмаром. Прошлую встречу команда на родном льду проиграла «Калгари» со счетом 0:6, а по воротам Элвиса Мерзликина «огоньки» нанесли 62 броска, чего в НХЛ не было с 1991 года. Однако сегодня «Блю Джекетс» нашли в себе силы реабилитироваться в глазах болельщиков. Всего три минуты понадобилось хозяевам, чтобы сравнять счет, а Александр Георгиев пропустил две шайбы с трех бросков.

Второй период «Рейнджерс» полностью провалили. Команда Жерара Галлана слишком прямолинейно действовала в атаке и неоднократно допускала сумбур на своей половине. Не очень уверенно выглядел и Георгиев, который пропустил второй гол от Буна Дженнера, а шайба просочилась в ближний от голкипера угол. Для 28-летнего канадца этот гол стал 18-м в текущем сезоне.

Удача также отвернулась от гостей. Во втором периоде Гудроу дважды попал в штангу, а после перерыва проверил на прочность каркас ворот еще и защитник Джейкоб Труба. В середине третьей двадцатиминутки гости все-таки сумели накалить интригу и реализовали большинство. 16-м голом в чемпионате отметился Мика Зибанежад, а Панарин записал на свой счет в матче третье очко.

Корписало хоть и пропустил три шайбы, но потрясающе провел встречу. В его активе 33 сэйва, а в середине третьего периода финский голкипер не позволил «Рейнджерс» реализовать еще одно большинство. Его спасение после подправления шайбы от Жюльена Готье точно можно назвать одним из самых эффектных моментов встречи.

Точку в матче броском в пустые ворота поставил Шон Курали и принес команде первую победу за четыре игры. «Бродвейцам» нужно поскорее переварить это поражение, ведь уже сегодня ночью они примут дома «Миннесоту». Права на ошибку у «Рейнджерс» не будет. Перед матчем пройдет торжественная церемония, на которой будет выведен из обращения игровой номер Хенрика Лундквиста. Проиграть в такой вечер в стенах «Мэдисон-сквер-гарден» будет неправильно.

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 40 29 11 60
2 Питтсбург 43 27 16 60
3 Рейнджерс 44 28 16 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 43 18 25 42
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Сент-Луис 43 26 17 57
3 Нэшвилл 44 27 17 57
4 Миннесота 38 25 13 53
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Ванкувер 43 19 24 43
7 Эдмонтон 38 20 18 42
8 Сиэтл 43 14 29 32
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28.01 03:00
Айлендерс – Лос-Анджелес
 2 : 3
28.01 03:00
Коламбус – Рейнджерс
5 : 3
28.01 03:00
Монреаль – Анахайм
 4 : 5
28.01 03:00
Оттава – Каролина
 2 : 3 Б
28.01 03:00
Питтсбург – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
28.01 03:00
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
 3 : 2
28.01 03:00
Флорида – Вегас
 4 : 1
28.01 04:00
Виннипег – Ванкувер
 1 : 5
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Сент-Луис – Калгари
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Эдмонтон – Нэшвилл
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 44 30
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 38 29
И КН
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Вилле Хуссо

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Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

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