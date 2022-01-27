У Овечкина появился неожиданный американский конкурент: его прокачивает Панарин, а в школе он учил русский язык

История Криса Крайдера.

Крис Крайдер проводит десятый сезон в НХЛ и демонстрирует свой лучший хоккей за все эти годы. Нападающий «Рейнджерс» вывел на новый уровень многие игровые аспекты и превратился в одного из самых полезных форвардов лиги, способного продуктивно работать на обеих сторонах площадки.

На этой неделе Крайдер стал первым игроком в текущем чемпионате, который забил 30 голов, но интересно и то, что еще никогда Крис не забрасывал в НХЛ столько шайб за один сезон. Если американский нападающий продолжит в том же духе, то борьба за «Морис Ришар Трофи» не ограничится противостоянием Александра Овечкина, Леона Драйзайтля и Остона Мэттьюса.

Артемий Панарин, Райан Строум, Крис Крайдер. Фото Getty Images

Будущий капитан

Сейчас у «Рейнджерс» есть только альтернативные капитаны. Нашивки в этом сезоне получили Артемий Панарин, Мика Забинежад, Райан Строум, Джейкоб Труба, Барклай Гудроу и Крис Крайдер. В последний раз нашивку основного капитана носил Райан Макдона, покинувший клуб в 2018 году. На данный момент в составе «бродвейцев» нет более очевидного кандидата на эту роль, чем Крайдер. Из всех действующих хоккеистов состава Крис дольше всех выступает за команду. За десять сезонов в НХЛ (все — в «Рейнджерс») он провел 616 матчей в регулярных чемпионатах и 80 в плей-офф. Форвард уже много лет помогает молодым игрокам адаптироваться в клубе и понять его философию.

Для Крайдера отсутствие капитанской нашивки — простая формальность. Он всегда следит за атмосферой и дисциплиной внутри коллектива и не позволяет никому переходить границы. Именно Крис вступился за российского голкипера Александра Георгиева, на которого после матча наехал уже бывший защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело. «Он все делает правильно. Я помню, как Крис совсем молодым парнем появился в команде. Он сразу же повлиял на нас. Мы как будто почувствовали прилив новых сил. Крайдер через все прошел с этой командой, его уже считают представителем старой гвардии, но он еще не старик. Он в отличной форме, у него есть характер, он понимает хоккей и делает все для победы», — говорит бывший одноклубник, ныне нападающий «Питтсбурга» Брайан Бойл.

Маккензи Блэквуд и Крис Крайдер. Фото Getty Images

Дебютировал сразу в плей-офф

Крис действительно эффектно ворвался в НХЛ в сезоне-2011/12, причем сделал это сразу в плей-офф. В 18 матчах форвард набрал 7 (5+2) очков, а «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили в серии «Нью-Джерси» (2-4). Вызов в команду откладывался из-за учебы в колледже, но после победы в чемпионате NCAA Крайдер решил, что затягивать с НХЛ смысла нет, и подписал контракт. Американец заявил о себе с ранних лет, а «бродвейцы» выбрали его на драфте 2009 года под 19-м номером. Вместе с Дереком Степаном и Джоном Карлсоном он был лидером золотой американской молодежки в 2010-м и в том же году сыграл за главную сборную страны на чемпионате мира. В своем первом плей-офф НХЛ Крис отметился двумя победными шайбами, а первый гол в лиге забросил в ворота «Оттавы».

Шесть раз в НХЛ он набирал 40+ очков за сезон и семь раз достигал отметки в 20 заброшенных шайб. Тем не менее руководство клуба осторожно действовало в отношении форварда, и после контракта-новичка его продлили сперва на два года (2 млн 475 тысяч за сезон), а затем на четыре (4 млн 625 тысяч за сезон).

В декабре 2020-го Крайдер подписал с «Рейнджерс» семилетнее соглашение с зарплатой в шесть с половиной миллионов долларов. «Посмотрите, как он играет. Мы считаем, что Крис становится все лучше и лучше. Его габариты, катание, снайперские качества, взаимодействие с Зибанежадом, умение играть в большинстве. Он давно выступает в нашей команде и добился большого прогресса. Совершенно очевидно, что мы должны были его оставить», — говорил бывший генменеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон.

Крис Крайдер. Фото Getty Images

Силовой хоккей

Габариты Крайдера (191 см и 98 кг) позволяют ему максимально эффективно действовать в силовом компоненте. Скотт Арниэль, который входил в тренерский штаб Алена Виньо, неоднократно отмечал основные качества форварда, которые необходимы для его лучшей игры. «Я помню, что однажды мы говорили о том, каким он игроком себя видит. Крис не сказал, что он техничный мастер, который может обыграть соперника один в один. Он понимал, в чем заключаются его сильные стороны, и сам назвал мне их. Это скорость, силовое давление, игра у бортов, работа перед воротами и игровая дисциплина. Это то, что должен делать настоящий силовой форвард в каждом матче. Крису порой не хватает стабильности, но, когда он выполняет все эти пять пунктов, его не остановить. Крайдер легко забьет 30 шайб, если он все игры сезона проведет стабильно», — говорил Арниэль.

В итоге единственный тренер, при котором американец сумел полностью раскрыть свой снайперский потенциал, — это Жерар Галлан. На данный момент Крайдер с 30 голами — первый снайпер команды. У идущего на втором месте Мики Зибанежада всего 15 заброшенных шайб. Американец и швед давно играют вместе и наработали потрясающее взаимопонимание. Недавно в матче против «Лос-Анджелеса» главный тренер команды решил поэкспериментировать и добавил к ним Артемия Панарина, однако из этого ничего не получилось.

«Приятно вернуться в свое звено. Но, чтобы не обижать Мику и Криса, скажу, что с ними мне тоже понравилось играть. Правда, с Крайдером мы не могли разобраться, кто на каком фланге должен действовать. Потому что я первый раз в жизни играл справа и постоянно перебегал налево. Просто по привычке отправляешься на свой фланг, не задумываясь, а там уже Крис перед тобой. И он тоже сообразить не может, что надо убегать», — рассказывал после игры Панарин.

Игорь Шестеркин и Крис Крайдер. Фото Getty Images

Поездка на Матч звезд

Крайдер находится в потрясающей форме и был признал первой звездой прошедшей недели в НХЛ. В трех матчах он отметился 7 (5+2) баллами, в 12-й раз в сезоне набрал не менее двух очков за игру и повторил личный рекорд с четырьмя баллами за матч.

В поединке против «Аризоны» американец оформил пятый в карьере хет-трик, отличившись в равных составах, большинстве и меньшинстве. Кроме того, Крис стал четвертым игроком в истории «Рейнджерс» с 30 шайбами в 43 матчах сезона или менее, присоединившись к Биллу Куку, Роду Жильберу и Дону Мердоку. При этом в обязанности американца входит игра в меньшинстве, с чем он также хорошо справляется и выходит в концовках матчей, где нужно сохранить преимущество.

Одним из своих главных вдохновителей форвард называет Мартена Сан-Луи, с которым они пусть недолго, но успели поиграть в «Рейнджерс». «Я пытался понять, что я за человек и смогу ли стать лидером. В моей карьере были эпизоды, когда моя вера в собственные силы полностью уходила. Важнейшая истина, которую мне помог понять Мартен: как только вы начинаете думать, что достигли успеха, то вам конец. Вы должны постоянно продолжать становиться лучше. Это касается как жизни, так и хоккея», — говорит Крайдер.

Очевидно, что американец четко следует этому принципу и постоянно пытается вывести свою игру на новый уровень. В арсенале Криса немало сильных сторон, и одна из них — умение грамотно действовать у ворот соперника. С 2016 года он в топе по количеству голов с пятака и подправлений. Вместе с ветераном «Далласа» Джо Павелски они просто разрывают лигу в этом компоненте. Половину своих голов в текущем сезоне Крайдер забил в большинстве. Разумеется, ему повезло действовать с такими классными распасовщиками, как Панарин, но это нисколько не уменьшает его заслуг перед командой.

В феврале Крис вместе со своим партнером защитником Адамом Фоксом отправится в Вегас на Матч звезд НХЛ. Для Крайдера это мероприятие станет вторым в карьере, но первым через прямой выбор. В 2020 году он заменил Артемия Панарина, который не смог отправиться в Сент-Луис из-за травмы.

Артемий Панарин и Крис Крайдер. Фото USA Today Sports

Широкий кругозор

Американский нападающий блистает умом не только на хоккейной площадке. Он закончил бостонский колледж по специальности «связи с общественностью», написал научную работу по американской литературе и по сей день продолжает поглощать книги в больших количествах. При этом он увлекается музыкой, умеет играть на некоторых инструментах и знает несколько языков. Интересно, что в старшей школе он изучал русский и даже неплохо на нем общается.

«Раньше я знал русский язык лучше и даже читал книги, но теперь немного подрастерял навыки. Моя сестра начала учить русский в той же школе, что и я. И она вгоняет меня в краску, потому что умеет хорошо читать и писать. Вообще в нашей школе был богатый выбор по языкам — русский, арабский, итальянский, французский. Я также осваивал испанский», — говорил Крайдер. Это помогло в свое время быстрее адаптироваться в команде Павлу Бучневичу. Правда, Крис как-то в шутку упрекал российского форварда за беглую манеру говорить.

Крайдер действительно уникальная личность, да еще со стальным характером. В декабре 2017 года он не смог закончить встречу против «Вашингтона», так как прямо во время матча его рука распухла, а сам игрок даже стал кашлять кровью. В тот же день ему был диагностирован тромб, а затем форвард перенес операцию по удалению части первого ребра, расположенного ближе к ключице. В 2016-м нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос перенес аналогичную операцию, когда у него также был обнаружен тромб.

Крис остался без хоккея на два месяца, принимал медицинские препараты, полностью изменил свой образ жизни, стал следить за питанием и вернулся в игру еще более злым и мотивированным. Он получает настоящее удовольствие от хоккея, а о снайперской гонке с Александром Овечкиным даже не думает. «Для нас главное — обойти «Вашингтон» в турнирной таблице. А голы — это лишь поиск возможности победить в матче», — говорил недавно Крайдер.