У Овечкина появился неожиданный американский конкурент: его прокачивает Панарин, а в школе он учил русский язык
Крис Крайдер проводит десятый сезон в НХЛ и демонстрирует свой лучший хоккей за все эти годы. Нападающий «Рейнджерс» вывел на новый уровень многие игровые аспекты и превратился в одного из самых полезных форвардов лиги, способного продуктивно работать на обеих сторонах площадки.
На этой неделе Крайдер стал первым игроком в текущем чемпионате, который забил 30 голов, но интересно и то, что еще никогда Крис не забрасывал в НХЛ столько шайб за один сезон. Если американский нападающий продолжит в том же духе, то борьба за «Морис Ришар Трофи» не ограничится противостоянием Александра Овечкина, Леона Драйзайтля и Остона Мэттьюса.
Будущий капитан
Сейчас у «Рейнджерс» есть только альтернативные капитаны. Нашивки в этом сезоне получили Артемий Панарин, Мика Забинежад, Райан Строум, Джейкоб Труба, Барклай Гудроу и Крис Крайдер. В последний раз нашивку основного капитана носил Райан Макдона, покинувший клуб в 2018 году. На данный момент в составе «бродвейцев» нет более очевидного кандидата на эту роль, чем Крайдер. Из всех действующих хоккеистов состава Крис дольше всех выступает за команду. За десять сезонов в НХЛ (все — в «Рейнджерс») он провел 616 матчей в регулярных чемпионатах и 80 в плей-офф. Форвард уже много лет помогает молодым игрокам адаптироваться в клубе и понять его философию.
Для Крайдера отсутствие капитанской нашивки — простая формальность. Он всегда следит за атмосферой и дисциплиной внутри коллектива и не позволяет никому переходить границы. Именно Крис вступился за российского голкипера Александра Георгиева, на которого после матча наехал уже бывший защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело. «Он все делает правильно. Я помню, как Крис совсем молодым парнем появился в команде. Он сразу же повлиял на нас. Мы как будто почувствовали прилив новых сил. Крайдер через все прошел с этой командой, его уже считают представителем старой гвардии, но он еще не старик. Он в отличной форме, у него есть характер, он понимает хоккей и делает все для победы», — говорит бывший одноклубник, ныне нападающий «Питтсбурга» Брайан Бойл.
Дебютировал сразу в плей-офф
Крис действительно эффектно ворвался в НХЛ в сезоне-2011/12, причем сделал это сразу в плей-офф. В 18 матчах форвард набрал 7 (5+2) очков, а «Рейнджерс» дошли до финала конференции, где уступили в серии «Нью-Джерси» (2-4). Вызов в команду откладывался из-за учебы в колледже, но после победы в чемпионате NCAA Крайдер решил, что затягивать с НХЛ смысла нет, и подписал контракт. Американец заявил о себе с ранних лет, а «бродвейцы» выбрали его на драфте 2009 года под 19-м номером. Вместе с Дереком Степаном и Джоном Карлсоном он был лидером золотой американской молодежки в 2010-м и в том же году сыграл за главную сборную страны на чемпионате мира. В своем первом плей-офф НХЛ Крис отметился двумя победными шайбами, а первый гол в лиге забросил в ворота «Оттавы».
Шесть раз в НХЛ он набирал 40+ очков за сезон и семь раз достигал отметки в 20 заброшенных шайб. Тем не менее руководство клуба осторожно действовало в отношении форварда, и после контракта-новичка его продлили сперва на два года (2 млн 475 тысяч за сезон), а затем на четыре (4 млн 625 тысяч за сезон).
В декабре 2020-го Крайдер подписал с «Рейнджерс» семилетнее соглашение с зарплатой в шесть с половиной миллионов долларов. «Посмотрите, как он играет. Мы считаем, что Крис становится все лучше и лучше. Его габариты, катание, снайперские качества, взаимодействие с Зибанежадом, умение играть в большинстве. Он давно выступает в нашей команде и добился большого прогресса. Совершенно очевидно, что мы должны были его оставить», — говорил бывший генменеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон.
Силовой хоккей
Габариты Крайдера (191 см и 98 кг) позволяют ему максимально эффективно действовать в силовом компоненте. Скотт Арниэль, который входил в тренерский штаб Алена Виньо, неоднократно отмечал основные качества форварда, которые необходимы для его лучшей игры. «Я помню, что однажды мы говорили о том, каким он игроком себя видит. Крис не сказал, что он техничный мастер, который может обыграть соперника один в один. Он понимал, в чем заключаются его сильные стороны, и сам назвал мне их. Это скорость, силовое давление, игра у бортов, работа перед воротами и игровая дисциплина. Это то, что должен делать настоящий силовой форвард в каждом матче. Крису порой не хватает стабильности, но, когда он выполняет все эти пять пунктов, его не остановить. Крайдер легко забьет 30 шайб, если он все игры сезона проведет стабильно», — говорил Арниэль.
В итоге единственный тренер, при котором американец сумел полностью раскрыть свой снайперский потенциал, — это Жерар Галлан. На данный момент Крайдер с 30 голами — первый снайпер команды. У идущего на втором месте Мики Зибанежада всего 15 заброшенных шайб. Американец и швед давно играют вместе и наработали потрясающее взаимопонимание. Недавно в матче против «Лос-Анджелеса» главный тренер команды решил поэкспериментировать и добавил к ним Артемия Панарина, однако из этого ничего не получилось.
«Приятно вернуться в свое звено. Но, чтобы не обижать Мику и Криса, скажу, что с ними мне тоже понравилось играть. Правда, с Крайдером мы не могли разобраться, кто на каком фланге должен действовать. Потому что я первый раз в жизни играл справа и постоянно перебегал налево. Просто по привычке отправляешься на свой фланг, не задумываясь, а там уже Крис перед тобой. И он тоже сообразить не может, что надо убегать», — рассказывал после игры Панарин.
Поездка на Матч звезд
Крайдер находится в потрясающей форме и был признал первой звездой прошедшей недели в НХЛ. В трех матчах он отметился 7 (5+2) баллами, в 12-й раз в сезоне набрал не менее двух очков за игру и повторил личный рекорд с четырьмя баллами за матч.
В поединке против «Аризоны» американец оформил пятый в карьере хет-трик, отличившись в равных составах, большинстве и меньшинстве. Кроме того, Крис стал четвертым игроком в истории «Рейнджерс» с 30 шайбами в 43 матчах сезона или менее, присоединившись к Биллу Куку, Роду Жильберу и Дону Мердоку. При этом в обязанности американца входит игра в меньшинстве, с чем он также хорошо справляется и выходит в концовках матчей, где нужно сохранить преимущество.
Одним из своих главных вдохновителей форвард называет Мартена Сан-Луи, с которым они пусть недолго, но успели поиграть в «Рейнджерс». «Я пытался понять, что я за человек и смогу ли стать лидером. В моей карьере были эпизоды, когда моя вера в собственные силы полностью уходила. Важнейшая истина, которую мне помог понять Мартен: как только вы начинаете думать, что достигли успеха, то вам конец. Вы должны постоянно продолжать становиться лучше. Это касается как жизни, так и хоккея», — говорит Крайдер.
Очевидно, что американец четко следует этому принципу и постоянно пытается вывести свою игру на новый уровень. В арсенале Криса немало сильных сторон, и одна из них — умение грамотно действовать у ворот соперника. С 2016 года он в топе по количеству голов с пятака и подправлений. Вместе с ветераном «Далласа» Джо Павелски они просто разрывают лигу в этом компоненте. Половину своих голов в текущем сезоне Крайдер забил в большинстве. Разумеется, ему повезло действовать с такими классными распасовщиками, как Панарин, но это нисколько не уменьшает его заслуг перед командой.
В феврале Крис вместе со своим партнером защитником Адамом Фоксом отправится в Вегас на Матч звезд НХЛ. Для Крайдера это мероприятие станет вторым в карьере, но первым через прямой выбор. В 2020 году он заменил Артемия Панарина, который не смог отправиться в Сент-Луис из-за травмы.
Широкий кругозор
Американский нападающий блистает умом не только на хоккейной площадке. Он закончил бостонский колледж по специальности «связи с общественностью», написал научную работу по американской литературе и по сей день продолжает поглощать книги в больших количествах. При этом он увлекается музыкой, умеет играть на некоторых инструментах и знает несколько языков. Интересно, что в старшей школе он изучал русский и даже неплохо на нем общается.
«Раньше я знал русский язык лучше и даже читал книги, но теперь немного подрастерял навыки. Моя сестра начала учить русский в той же школе, что и я. И она вгоняет меня в краску, потому что умеет хорошо читать и писать. Вообще в нашей школе был богатый выбор по языкам — русский, арабский, итальянский, французский. Я также осваивал испанский», — говорил Крайдер. Это помогло в свое время быстрее адаптироваться в команде Павлу Бучневичу. Правда, Крис как-то в шутку упрекал российского форварда за беглую манеру говорить.
Крайдер действительно уникальная личность, да еще со стальным характером. В декабре 2017 года он не смог закончить встречу против «Вашингтона», так как прямо во время матча его рука распухла, а сам игрок даже стал кашлять кровью. В тот же день ему был диагностирован тромб, а затем форвард перенес операцию по удалению части первого ребра, расположенного ближе к ключице. В 2016-м нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос перенес аналогичную операцию, когда у него также был обнаружен тромб.
Крис остался без хоккея на два месяца, принимал медицинские препараты, полностью изменил свой образ жизни, стал следить за питанием и вернулся в игру еще более злым и мотивированным. Он получает настоящее удовольствие от хоккея, а о снайперской гонке с Александром Овечкиным даже не думает. «Для нас главное — обойти «Вашингтон» в турнирной таблице. А голы — это лишь поиск возможности победить в матче», — говорил недавно Крайдер.
Вряд ли Крис сумеет выдержать заданный темп до конца регулярного чемпионата, но приятно следить за этим парнем, искренне радующимся каждой заброшенной шайбе. Очевидно, что огромная армия фанатов «Рейнджерс» устала от неудач и хочет наконец-то видеть клуб в плей-офф. Кажется, это время уже не за горами и Крайдер должен стать одним из главных элементов успешного выступления команды.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|60
|2
|Питтсбург
|42
|27
|15
|59
|3
|Каролина
|39
|28
|11
|58
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|40
|18
|22
|37
|6
|Айлендерс
|35
|15
|20
|36
|7
|Нью-Джерси
|41
|15
|26
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|43
|29
|14
|63
|2
|Тампа-Бэй
|43
|28
|15
|61
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|43
|18
|25
|42
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|36
|13
|23
|29
|8
|Монреаль
|41
|8
|33
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|41
|30
|11
|63
|2
|Нэшвилл
|44
|27
|17
|57
|3
|Сент-Луис
|42
|25
|17
|55
|4
|Миннесота
|38
|25
|13
|53
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|39
|17
|22
|41
|7
|Чикаго
|43
|16
|27
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|25
|18
|53
|2
|Анахайм
|45
|21
|24
|50
|3
|Лос-Анджелес
|43
|21
|22
|48
|4
|Калгари
|38
|20
|18
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|38
|20
|18
|42
|7
|Ванкувер
|42
|18
|24
|41
|8
|Сиэтл
|42
|13
|29
|30
|27.01
|03:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|1 : 4
|27.01
|03:00
|
Коламбус – Калгари
|0 : 6
|27.01
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|4 : 3 Б
|27.01
|03:30
|
Детройт – Чикаго
|5 : 8
|27.01
|06:00
|
Колорадо – Бостон
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|43
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|43
|30
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|38
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|13
|1.88
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|26
|2.06
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|29
|2.09