Клюшкой по башке. Кузнецов с ненавистью ударил канадца, но НХЛ простила его

Обзор дня Алексея Шевченко.

Прощение

В последние годы антидопинговый комитет вообще не имеет никакого отношения к спорту. Организация с правильными посылами превратилась в какую-то подозрительную контору, где напрочь забыли о своих функциях. Накануне там признали, что у них нет претензий к нападающему Валерию Ничушкину. Проблема в том, что российский хоккеист никогда не употреблял допинг, никогда не был пойман с запрещенными препаратами и все его показатели были в норме. Но хоккеиста все равно хотели дисквалифицировать. И знаете, на каком основании? Ничушкин сдавал много проб, никогда к нему не было претензий, и это, по мнению ВАДА, было чрезвычайно подозрительным. Раз не ловили с допингом, значит, создал такую систему, что обходишь тесты. То есть если вы никогда не были осуждены за воровство, то значит, вас просто не ловили на этом, а вы самый настоящий преступник.

Логика дикая, но еще хуже, что идет она от организации, которая должна четко и выверенно работать с обвинениями. Сам Ничушкин рассказывал, что когда ему пришли документы, то он моментально понял, что происходит нечто странное. Там цитировали знаменитый доклад Макларена, но при этом прямо говорили, что хоккеист в нем не упомянут. В бумагах были знаменитые показания Родченкова, в которых про Валерия не было сказано ни слова. Но все равно Ничушкин был виноват. Непонятно, по какой причине, в ВАДА не утруждают себя предоставлением доказательств. Сейчас все претензии сняты, но Валерию бы нанять юриста и отжать от ВАДА приличную сумму за то, что подозревали невиновного и не потрудились подумать хотя бы о минимальных доказательствах. С таким же успехом мы можем сказать, что комитет сам подсыпает запрещенные вещества в анализы спортсменов. Как нет доказательств? Значит тщательно скрывают.

Матч

Уже подходит срок, к которому руководство «Салавата Юлаева» должно определиться с задачами на сезон. Генеральный директор клуба Ринат Баширов всполошил болельщиков летом, заявив, что ему трудно ставить перед тренером и хоккеистами какие-то цели до старта турнира. Точнее, требовать будут только побед, но с глобальной целью нужно повременить. Новый тренер, новая команда, ушли лидеры, а ответственность будет на молодых ребятах. И хотя менеджер говорил все правильно, ему стали предъявлять претензии в том, что он хочет «отмыть деньги», «распилить бюджет» и при этом не нести никакой ответственности. Но чтобы работать в Уфе, требуется толстая кожа, так что на обидные возгласы решили не обращать внимания.

Сказано было, что о команде сложится впечатление ближе к середине октября — ноябрю. Команда Виктора Козлова провела в октябре семь матчей, в которых в основное время уступила лишь однажды «Металлургу» и довольно неожиданно проиграла по буллитам «Торпедо». Накануне был повержен «Спартак», причем достаточно легко. Хотя, зная главного тренера красно-белых Бориса Миронова, можно было предположить, что после поражения в Мытищах он очень сильно подготовит команду к игре против «Салавата Юлаева». Но уфимцы поймали кураж. Егор Сучков внес необходимую энергию и азарт в звено с Александром Кадейкиным, Иван Дроздов адаптировался в новой команде и вспомнил, что он хороший форвард. Третье и четвертые звенья занимаются своим делом, защита работает стабильно неплохо. А то, что у «Салавата Юлаева» сильнейшая пара вратарей, было понятно давно.

Впереди у команды Виктора Козлова две игры с «Ак Барсом». Наверное, в них будет получен ответ не об игровых преимуществах, а о том, как все готовы психологически. И после игр можно требовать конкретных задач на сезон от менеджера. Но пока кажется, что и финал конференции вполне по силам.

Срыв

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов легко отделался. За нарушение против коллеги из «Ванкувера» Кайла Берроуза российский форвард получил дисквалификацию только на одну игру, хотя нарушение было очень грубое и нехарактерное для нашего форварда. В одном из моментов Кузнецов со всей силы наотмашь ударил клюшкой по лицу сопернику.

Повод, возможно, и был: за секунду до этого Берроуз попытался жестко сыграть против Кузнецова, однако промахнулся, но Кузнецов понял замысел. В Америке не все однозначно оценили наказания для российского игрока. Какие-то журналисты посчитали, что Кузнецов заслуживал гораздо более серьезного наказания. Его фол выглядел грязно, грубо и мог привести к серьезной травме. Но в НХЛ ценят звезд, а может быть, посчитали, что в истории Евгения не было подобных нарушений, так что ограничились одним матчем (и штрафом, который высчитывается из суммы контракта Кузнецова).

Типичная ситуация для НХЛ, когда более знаменитым игрокам позволено чуть больше, чем и остальным. Но это и понятно. Лига «продает» звезд, это помогает ей рассчитывать на увеличение контрактов и повышение потолка зарплат. Так что скромное наказание российского игрока — это инвестиция в будущее. Но больше беспокоит другой вопрос. Евгений-то что так начал срываться? У него не было поводов нервничать. Два не слишком удачных матча? Это же не причина. Надеемся, что больше от Кузнецова мы таких нарушений не увидим. Реально же страшно было смотреть.