«Потеря для всего хоккейного мира». Умер друг Буре, которому он обязан карьерой

В возрасте 52 лет после сердечного приступа ушел из жизни знаменитый тафгай 90-х Джино Оджик.

Телохранитель и друг Буре

Известный в 1990-е годы тафгай Джино Оджик скончался от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Эта грустная новость не только напомнила о том, что все люди смертны, но и протянула ниточку к недавнему прошлому, которое уже никогда не вернется. Оджик входил в число сильнейших бойцов своего времени и пользовался популярностью у публики, которая обожала кулачные бои. Он считается одним из самых любимых игроков у болельщиков «Ванкувера» за все время существования клуба. Рекорд «Кэнакс» по штрафным минутам (2127) принадлежит ему и вряд когда-нибудь будет побит. В историю Джино вошел не только благодаря своим отчаянности, смелости и мощными кулакам. В «Ванкувере» он отвечал за безопасность на льду Павла Буре, став его большим другом. Яркая карьера Русской Ракеты в НХЛ могла не состояться, если бы рядом не было Оджика.

Сегодня сам Буре в разговоре с «СЭ» поделился эмоциями, едва сдерживая при этом слезы.

— Уход Джино — огромная потеря, — сказал легендарный нападающий. — Для меня лично, для «Ванкувера», для всего хоккейного мира. Это был уникальный игрок, которого все любили. Но в первую очередь он был настоящим другом. Моим настоящим другом... Джино — самоотверженный, всегда готовый прийти на помощь на льду. Он не жалел себя ради партнеров, помогал им, защищал парней из своей команды. Быть тафгаем — очень тяжелая хоккейная работа. Точно таким Оджик был в жизни. Всегда помогал друзьям. Джино был очень дружелюбным, веселым, любил жизнь.

Индеец из резервации

Оджик был отцом восьмерых детей, а одного из сыновей он назвал Буре — в честь своего большого друга. Еще в юниорах колючий, габаритный форвард получил уважительное прозвище Алгонкинский Убийца, которое отражало его происхождение и манеру игры. Оджик родился в многодетной индейской семье, проживавшей в резервации Маниваки 18, сейчас известной как Китиган Зеби, в западной части провинции Квебек. Его дед был охотником и инструктором по рыбалке. Он погиб в 1944 году во Франции, воюя в составе союзников. Любовь к хоккею — это хорошо, но в 15 лет юный Джино едва не завязал со своим увлечением, поскольку собирался выбрать в жизни другой путь, чтобы больше помогать семье. Однако затем он прошел просмотр в одной из второстепенных юниорских лиг провинции Онтарио и не пожалел о своем решении.

Первоначально Оджик был защитником, но по сравнению со многими ровесникам ему не хватало мастерства, чтобы составить им конкуренцию, и ему пришлось переключиться на роль «полицейского». Веселый, жизнерадостный парень, готовый всегда идти до конца, позднее привлек интерес генерального менеджера «Кэнакс» Пэта Куинна во время розыгрыша Мемориального кубка. Тот задрафтовал индейского парня и спустя какое-то время, когда стал главным тренером, начал активно привлекать Оджика к основной команде. Джентльменом назвать молодого тафгая было никак нельзя. В той мясорубке, на фоне которой современные стычки кажутся разборкам в детском саду, грязные приемы были в порядке вещей. Но за свои «шалости» Джино отвечал, не избегая жесточайших драк и вписываясь в любую разборку. Какое-то время при этом он выходил в одной тройке с Буре, набрав в регулярном чемпионате-1993/94 невероятные для себя 29 (16+13) очков.

Жизнь после хоккея

Восемь сезонов в «Ванкувере», еще четыре в «Айлендерс», «Филадельфии» и «Монреале» — неудивительно, что после массы драк, сотрясений и травм Оджику пришлось несладко по окончании карьеры, несмотря на его мощное здоровье. Он активно участвовал в жизни индейского сообщества, рассказывая молодежи о том, как избежать в жизни ненужных соблазнов (алкоголь, наркотики) и стать полезным человеком для близких и окружающих. Фирменная улыбка, в которой отсутствовали почти все передние зубы, — неизменная составляющая его зловещего образа на льду. В жизни он был совсем другим, а вставная челюсть избавляла его от ужасающего оскала.

По окончании карьеры Оджик перебрался в индейскую резервацию рядом с Ванкувером, где отвечал за развитие академии по гольфу. В 2014-м у него выявили редкую и страшную болезнь — амилоидоз, который приводит к нарушению обмена веществ и влияет на работу сердца из-за белковых отложений. Инновационное лечение улучшило его состояние и продлило жизнь.

Три года назад Оджика вместе с другими ветеранами клуба 1990-х торжественно чествовали на домашней арене «Ванкувера». Погрузневший Джино впервые за восемь лет надел коньки и осторожно вышел на лед, словно оказался во второй раз на массовом катании. Публика приветствовала любимца громче всех. Дарить болельщикам незабываемые эмоции и сохранить о себе память на долгие годы — для этого нужны и характер, и харизма, и талант. Оджик не был выдающимся игроком, но стал легендой.