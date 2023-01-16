Кто, кроме Панарина? У «Рейнджерс» забивает только российская звезда

Обзор игрового дня НХЛ.

«Рейнджерс» — «Монреаль» — 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Дак — 8 (бол., Дворак, Кофилд), 24:54 — 0:1. Панарин — 12 (Хытил, Миллер), 36:03 — 1:1. Кофилд — 26 (Сузуки, Армиа), 48:56 — 1:2.

Вратари: Шестеркин — Монтембо.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (14+12+13) — 31 (10+12+9).

Наши: Кравцов (12.31/1/0), Панарин (20.33/7/0) — Дадонов (14.50/4/0).

16 января. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей

«Рейнджерс» в последние недели играют неровно и не выглядят командой, которая способна повторить и тем более превзойти прошлогодний результат. Плей-офф-2022 ньюйоркцы сенсационно закончили в финале конференции. В следующий раунд прошла величественная «Тампа», а для «Рейнджерс» попадание в топ-4 лиги — выдающееся достижение. Тогда казалось, что «бродвейцы» банально не созрели для больших дел. Многое строилось на феноменальной игре Игоря Шестеркина, который получил по итогу регулярки «Везину Трофи». Текущий сезон голкипер начал отнюдь не по-везиновски, но со временем вошел в кондиции и выдает потрясающие матчи.

Как, например, сегодня против скромного «Монреаля», свалившегося на дно Атлантического дивизиона. Россиянину пришлось включиться с первых минут. Оборона «Рейнджерс» не шибко стремилась помогать своему вратарю. Чего только стоит сэйв Шестеркина после броска Юрая Слафковски из убойной позиции. Игорь хладнокровно прочитал передачу и отразил шайбу блином. В противоположных воротах не скучал Самуэль Монтембо. Ньюйоркцы нагрузили канадца работой — в двух первых периодах до створа «Канадиенс» долетело по 14 бросков.

Матч перетек в дуэль вратарей: Шестеркин против Монтембо. Первым пропустил Игорь, но «Рейнджерс» до перерыва сравняли счет. Отличился Артемий Панарин, который вспомнил, что умеет не только отдавать шикарные передачи, но и забивать сам. Правда, гол коркинского самородка остался единственным для «Рейнджерс». Ньюйоркцы создавали опасные моменты — только в третьем периоде наиграли минимум на одну шайбу по показателю xG (ожидаемые голы от портала Naturalstattrick), но Монтембо отказался больше пропускать.

«Монреаль» не привел в восторг собственной игрой. «Рейнджерс» сами подарили сопернику два очка. В атаке ньюйоркцы отработали непривычно скромно. Один гол — печальный результат для вариативного нападения команды Жерара Галлана. «Рейнджерс» сбивались на прямолинейные и читаемые атаки. Монтембо пришлось потрудиться, отразив 38 бросков, но большинство из них не несли серьезной опасности. В то время как Шестеркин совершил пару космических сейвов и оставил партнеров в игре. Не справился Игорь только с броском Коула Кофилда. Защитники забыли шустрого американца перед воротами и не помешали замкнуть передачу от Ника Сузуки.

Два ассиста Кузьменко

«Каролина» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штястны — 3 (Свечников, де Хаан), 2:25 — 1:0. Мартинук — 10 (Слэвин), 19:26 — 2:0. Бир — 3 (Кузьменко, Студника), 37:52 — 2:1. Миллер — 17 (Хьюз), 47:35 — 2:2. Ахо — 14 (Терявяйнен, Слэвин), 57:08 — 3:2. Бесер — 9 (Хорват, Кузьменко), 59:43 — 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Кочетков — Делиа.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+13+10+3) — 32 (6+12+10+4).

Наши: Свечников (19.30/2/0) — Кузьменко (14.07/1/+1), Михеев (19.26/3/-1).

16 января. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей

К середине регулярного чемпионата можно смело заявить, что Андрей Кузьменко освоился в североамериканском хоккее. Перед отъездом в «Ванкувер» возникали небезосновательные опасения о перспективах россиянина в НХЛ. Однако, с ходу вписавшись в основу «Кэнакс», Кузьменко развеял все сомнения. Андрей близок к графику «очко за игру» и помогает команде в трудные моменты. «Ванкувер» не радует результатами в текущем сезоне. Команда Брюса Будро значительно отстает от зоны плей-офф, много пропускает, но в отдельных матчах способна проявить характер и испортить жизнь фаворитам.

Так произошло в игре с «Каролиной». «Харрикейнз» создали комфортный задел в первом периоде. Шайбы Пола Штясны, которому ассистировал Андрей Свечников, и Джордана Мартинука располагали к тому, что хозяева сохранят нажитое преимущество. «Кэнакс» не создали много работы для вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в первом периоде. Зато во втором заставили активнее включиться в игру и смогли распечатать россиянина. Кузьменко вывел на бросок Итана Бира, и защитник попал идеально.

Андрей поучаствовал в двух шайбах «Ванкувера». Особенно ценным получился ассист в конце матча, когда «Кэнакс», заменив голкипера, отчаянно пытались перевести игру в овертайм. И сделали это за 17 секунд до сирены. Неугомонный Кузьменко, отборовшись у борта, выдал пас на пятак. Кочетков справился с броском Бо Хорвата, но подоспевший на добивание Брок Бесер протолкнул шайбу за ленточку. Наставник «Каролины» Род Бриндамор сдерживал эмоции, но по выражению лица читалось негодование от происходящего. Команда не продержалась в концовке и позволила «Кэнакс» отложить развязку до овертайма.

Исход матча решился в серии буллитов. Она продлилась недолго — хватило трех бросков с каждой стороны, чтобы определить, кто заработает дополнительное очко. Сначала голами обменялись Кузьменко и Свечников. Оба буллита получились на загляденье. «Харрикейнз» сегодня не везло по-крупному. Теуво Терявяйнен, исполняя буллит, попал в перекладину, а Элиас Петтерссон свой шанс не упустил, издевательски переиграв Кочеткова. Чем привел голкипера в гнев. Петр от души треснул клюшкой по штанге и покатил на лавку, чтобы скорее уйти в раздевалку. Вряд ли россиянин доволен собой в последних матчах. Кочетков не побеждал с 21 декабря, уступив в четырех играх подряд, которые начинал в старте. Впрочем, винить за поражение хоккеисты «Каролины» могут только себя. Позволить сопернику сравнять счет на последних секундах — непростительная роскошь.