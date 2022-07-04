Русский нападающий точно покинет «Торонто». Где он продолжит карьеру?

Пока «Колорадо» с погнутым Кубком Стэнли в руках инспектирует бары и ночные заведения Денвера, остальные клубы НХЛ усиленно готовятся к драфту и открытию рынка свободных агентов. И если Джо Сакик может сейчас позволить себе устроить мини-отпуск, то его коллега из «Торонто» Кайл Дубас в это же время наверняка не вылезает из клубного офиса, ломая голову над тем, как потратить оставшиеся 6 миллионов долларов под потолком.

Михеев рассчитывает на 4 миллиона

Только вдумайтесь в масштабы трагедии. В данный момент у «Мэйпл Лифс», по сути, нет вратарского тандема. Контракт разочаровавшего во второй половине сезона Джэка Кэмпбелла истек, и продлевать его Дубас не собирается. Немного другая ситуация с его бэкапом Петром Мразеком — соглашение с ним действует до конца сезона-2023/24, но сейчас чеха называют чуть ли не главным кандидатом на выкуп этим летом. И только это наталкивает на мысль, что без обмена кого-то из игроков с тяжелым контрактом боссу «кленовых» не обойтись.

Илья Михеев. Фото Global Look Press

Непонятно, как быть и с полевыми игроками. До сих пор туманна судьба прогрессирующего шведского защитника Расмуса Сандина, которого вполне могут угнать из столицы Онтарио через квалификационное предложение. Совершенно точно будет спрос на почти вышедшего на рынок праворукого домоседа Илью Любушкина, заслужившего небольшое повышение оклада. А главное — без контрактов на следующий сезон сидят два крайних нападающих из боттома Ондржей Каше и Пьер Энгвалль, получившие вместе со статусом ограниченно свободных агентов право на обращение в арбитраж. И всего этого вороха проблем достаточно, чтобы с уверенностью сказать — 32-летнему франту в очочках точно придется расстаться с Ильей Михеевым, который уже скоро впервые получит вольную.

Догадаться о том, что «Торонто» не сможет сохранить 27-летнего пахаря из Омска, можно было еще задолго до конца сезона. Михееву пришлось пропустить старт регулярки из-за операции на руке, но это не помешало ему выбить 32 очка (21+11) в 53 матчах и повторить рекорд Матса Сундина по голам в меньшинстве (4).

Фанаты «Листьев» до последнего верили, что сроднившийся с городом Супермен сделает клубу небольшую скидку, а Дубас, давший шанс россиянину в НХЛ, сумеет приземлить двустороннего форварда на выгодные для себя условия. Однако несколько дней назад все их мечты полетели в тартарары после новости о том, что «Торонто» готов обменять права на сибиряка.

«Тот факт, что «Торонто» уведомил другие команды о желании обменять права, свидетельствует об интересе к Михееву. Некоторые считают, что как минимум половина команд лиги проявит к нему интерес на рынке свободных агентов. Это не значит, что «Лифс» обязательно смогут обменять права на него, поскольку полагаю, что Михееву самому любопытно оценить рынок. Он рассчитывает на контракт в диапазоне 4 миллионов долларов или даже больше», — сообщил несколько дней назад журналист TSN Крис Джонстон.

Очевидно, что под «некоторыми» Джонстон может подразумевать агента хоккеиста Дэна Мильштейна, который за несколько лет сумел наладить поставку российских игроков в «Торонто». Именно друг Павла Дацюка в свое время привозил Дубасу из КХЛ Никиту Зайцева, Игоря Ожиганова, Александра Барабанова и Кирилла Семенова. Американец с украинскими корнями, как и большинство коллег, склонен приукрашивать расклады. Но конкретно в этом случае в очередь за Михеевым может выстроиться действительно половина лиги.

Что выберет Михеев?

Нынешний Михеев похож на дорогущий швейцарский нож, который в минувшем сезоне использовали как угодно и который был полезен абсолютно везде. Он выходил доедать большинство за первой спецбригадой, одним из первых летел в прессинг, классно рубился у бортов и был попросту незаменим в меньшинстве, заставляя чужого разыгрывающего на синей линии постоянно играть с оглядкой на собственные ворота.

Все в порядке у Ильи было и с продвинутой статистикой. Например, по итогам регулярного чемпионата он стал третьим игроком «Торонто» по реализации бросков в створ (14,3%), пропустив вперед только богемных Остона Мэттьюса и Митча Марнера, а также лидировал по среднему количеству ключевых перехватов за матч (2,3) и входил в топ-5 по проценту выигранных единоборств за шайбу в чужой зоне. Поэтому просить желаемые 4 миллиона в год он точно вправе. Смущать потенциальных претендентов на форварда может только одно — за три года в «Мэйпл Лифс» он ни разу не сыграл больше 70 матчей (один раз — по объективным причинам из-за сокращенного формата регулярки).

Остон Мэттьюс и Илья Михеев. Фото Global Look Press

Каким будет новый контракт омича? Журналист The Athletic Дом Лущицин предполагает, что Михеев вполне может получить шестилетний контракт с окладом в 5 миллионов долларов за сезон. Но это слишком оптимистичный расклад для нападающего «средней шестерки». Все упирается в то, чего хочет сам Михеев и в какой роли его видят потенциальные работодатели. Для вингера из топ-6 цифры, о которых говорит канадский автор, вполне адекватны. А вот для игрока третьего звена они кажутся банальной переплатой. В конце концов, а многим ли он сейчас лучше условного Барклая Гудроу, который в прошлое межсезонье после полутора лет в чемпионской «Тампе» подписался на 3,6 миллиона с «Рейнджерс»?

Многое зависит и от приоритетов Михеева. При скидке в пару миллионов за 27-летним универсалом, у которого осталось место для роста, выстроится стройный ряд из реальных претендентов на Кубок Стэнли, а сам Илья получит шанс через несколько лет вернуться в родной Омск с чемпионским перстнем. Но что выберет один из самых быстрых нападающих НХЛ: деньги или кубковые амбиции — пока большой вопрос.