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Сегодня, 10:00

Русский нападающий точно покинет «Торонто». Где он продолжит карьеру?

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Илья Михеев.
Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press
Остон Мэттьюс и Илья Михеев.
Фото Global Look Press
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У Ильи Михеева есть много вариантов.

Пока «Колорадо» с погнутым Кубком Стэнли в руках инспектирует бары и ночные заведения Денвера, остальные клубы НХЛ усиленно готовятся к драфту и открытию рынка свободных агентов. И если Джо Сакик может сейчас позволить себе устроить мини-отпуск, то его коллега из «Торонто» Кайл Дубас в это же время наверняка не вылезает из клубного офиса, ломая голову над тем, как потратить оставшиеся 6 миллионов долларов под потолком.

11&nbsp;февраля. &laquo;Монреаль&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; 2:4 . Илья Михеев празднует гол. Прорвало! Российский форвард забил первый гол в сезоне и принес своей команде победу

Михеев рассчитывает на 4 миллиона

Только вдумайтесь в масштабы трагедии. В данный момент у «Мэйпл Лифс», по сути, нет вратарского тандема. Контракт разочаровавшего во второй половине сезона Джэка Кэмпбелла истек, и продлевать его Дубас не собирается. Немного другая ситуация с его бэкапом Петром Мразеком — соглашение с ним действует до конца сезона-2023/24, но сейчас чеха называют чуть ли не главным кандидатом на выкуп этим летом. И только это наталкивает на мысль, что без обмена кого-то из игроков с тяжелым контрактом боссу «кленовых» не обойтись.

Илья Михеев. Фото Global Look Press
Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Непонятно, как быть и с полевыми игроками. До сих пор туманна судьба прогрессирующего шведского защитника Расмуса Сандина, которого вполне могут угнать из столицы Онтарио через квалификационное предложение. Совершенно точно будет спрос на почти вышедшего на рынок праворукого домоседа Илью Любушкина, заслужившего небольшое повышение оклада. А главное — без контрактов на следующий сезон сидят два крайних нападающих из боттома Ондржей Каше и Пьер Энгвалль, получившие вместе со статусом ограниченно свободных агентов право на обращение в арбитраж. И всего этого вороха проблем достаточно, чтобы с уверенностью сказать — 32-летнему франту в очочках точно придется расстаться с Ильей Михеевым, который уже скоро впервые получит вольную.

Догадаться о том, что «Торонто» не сможет сохранить 27-летнего пахаря из Омска, можно было еще задолго до конца сезона. Михееву пришлось пропустить старт регулярки из-за операции на руке, но это не помешало ему выбить 32 очка (21+11) в 53 матчах и повторить рекорд Матса Сундина по голам в меньшинстве (4).

Фанаты «Листьев» до последнего верили, что сроднившийся с городом Супермен сделает клубу небольшую скидку, а Дубас, давший шанс россиянину в НХЛ, сумеет приземлить двустороннего форварда на выгодные для себя условия. Однако несколько дней назад все их мечты полетели в тартарары после новости о том, что «Торонто» готов обменять права на сибиряка.

«Тот факт, что «Торонто» уведомил другие команды о желании обменять права, свидетельствует об интересе к Михееву. Некоторые считают, что как минимум половина команд лиги проявит к нему интерес на рынке свободных агентов. Это не значит, что «Лифс» обязательно смогут обменять права на него, поскольку полагаю, что Михееву самому любопытно оценить рынок. Он рассчитывает на контракт в диапазоне 4 миллионов долларов или даже больше», — сообщил несколько дней назад журналист TSN Крис Джонстон.

Очевидно, что под «некоторыми» Джонстон может подразумевать агента хоккеиста Дэна Мильштейна, который за несколько лет сумел наладить поставку российских игроков в «Торонто». Именно друг Павла Дацюка в свое время привозил Дубасу из КХЛ Никиту Зайцева, Игоря Ожиганова, Александра Барабанова и Кирилла Семенова. Американец с украинскими корнями, как и большинство коллег, склонен приукрашивать расклады. Но конкретно в этом случае в очередь за Михеевым может выстроиться действительно половина лиги.

15&nbsp;января. Сент-Луис. &laquo;Сент-Луис&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Торонто&raquo;&nbsp;&mdash; 5:6. Илья Михеев (65-й номер) празднует заброшенную шайбу с&nbsp;командой. В НХЛ — новый русский снайпер! Он принес своей команде победу в сумасшедшем матче

Что выберет Михеев?

Нынешний Михеев похож на дорогущий швейцарский нож, который в минувшем сезоне использовали как угодно и который был полезен абсолютно везде. Он выходил доедать большинство за первой спецбригадой, одним из первых летел в прессинг, классно рубился у бортов и был попросту незаменим в меньшинстве, заставляя чужого разыгрывающего на синей линии постоянно играть с оглядкой на собственные ворота.

Все в порядке у Ильи было и с продвинутой статистикой. Например, по итогам регулярного чемпионата он стал третьим игроком «Торонто» по реализации бросков в створ (14,3%), пропустив вперед только богемных Остона Мэттьюса и Митча Марнера, а также лидировал по среднему количеству ключевых перехватов за матч (2,3) и входил в топ-5 по проценту выигранных единоборств за шайбу в чужой зоне. Поэтому просить желаемые 4 миллиона в год он точно вправе. Смущать потенциальных претендентов на форварда может только одно — за три года в «Мэйпл Лифс» он ни разу не сыграл больше 70 матчей (один раз — по объективным причинам из-за сокращенного формата регулярки).

Остон Мэттьюс и Илья Михеев. Фото Global Look Press
Остон Мэттьюс и Илья Михеев.
Фото Global Look Press

Каким будет новый контракт омича? Журналист The Athletic Дом Лущицин предполагает, что Михеев вполне может получить шестилетний контракт с окладом в 5 миллионов долларов за сезон. Но это слишком оптимистичный расклад для нападающего «средней шестерки». Все упирается в то, чего хочет сам Михеев и в какой роли его видят потенциальные работодатели. Для вингера из топ-6 цифры, о которых говорит канадский автор, вполне адекватны. А вот для игрока третьего звена они кажутся банальной переплатой. В конце концов, а многим ли он сейчас лучше условного Барклая Гудроу, который в прошлое межсезонье после полутора лет в чемпионской «Тампе» подписался на 3,6 миллиона с «Рейнджерс»?

Многое зависит и от приоритетов Михеева. При скидке в пару миллионов за 27-летним универсалом, у которого осталось место для роста, выстроится стройный ряд из реальных претендентов на Кубок Стэнли, а сам Илья получит шанс через несколько лет вернуться в родной Омск с чемпионским перстнем. Но что выберет один из самых быстрых нападающих НХЛ: деньги или кубковые амбиции — пока большой вопрос.

Илья Михеев
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Финал Счет в серии
Колорадо - Тампа-Бэй
Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Колорадо - Тампа-Бэй
4 - 3
2. Колорадо - Тампа-Бэй
7 - 0
3. Тампа-Бэй - Колорадо
6 - 2
4. Тампа-Бэй - Колорадо
2 - 3
5. Колорадо - Тампа-Бэй
2 - 3
6. Тампа-Бэй - Колорадо
1 - 2
4 - 2
1/2 финала
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 4
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
1 - 3
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
2 - 1
2 - 4
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
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5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
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Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
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4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
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2 - 4
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2 - 0
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Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
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5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
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5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
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7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
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2. Миннесота - Сент-Луис
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5 - 2
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2 - 5
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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Кэйл Макар

Кэйл Макар

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И Г
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

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Эвандер Кейн

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Эдмонтон

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Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 23 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

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Эрик Челльгрен

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