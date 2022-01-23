Русский форвард выиграл Кубок Стэнли три года назад, но ценить его начали только сейчас. Результат налицо

Иван Барбашев наконец-то стал лидером «Сент-Луиса». Его прокачала игра с соотечественниками — Бучневичем и Тарасенко.

Рекорд по очкам

Говорить об «открытии», если дело касается игрока, выступающего в НХЛ уже шестой сезон и приложившего руку к победе своей команды в Кубке Стэнли, несколько странно. Однако применительно к нападающему «Сент-Луиса» Ивану Барбашеву такая оценка уместна как никогда. Среди русских хоккеистов лиги именно он однозначно заслуживает виртуальный приз самому прогрессирующему игроку. Не прошло еще половины регулярного чемпионата, а форвард побил свои личные рекорды по заброшенным шайбам (15), голевым передачам (19) и, соответственно, набранным очкам (34). В текущий момент он делит первую строчку в команде по голам вместе с Владимиром Тарасенко и Джорданом Кайру. Для человека, набиравшего до этого года в свои лучшие сезоны по 26 очков, прорыв почти космического масштаба.

Визуальное изучение игровых эпизодов с участием Барбашева не дает повода говорить о каких-то революционных изменениях в его манере. Он по-прежнему наиболее эффективен в непосредственной близости от чужих ворот, активно идет в единоборства, соблюдает дисциплину и послушно выполняет тренерское задание, не позволяя себе вольностей. Как не любить такого игрока? Но продвинутые показатели, которые так любят североамериканские аналитики, у него скромные. Например, Корси (соотношение бросков по своим и чужим воротам в его смены в равных составах) худший за карьеру — 45,01 процента, по данным Naturalstatstrick. Ситуация с соотношением явных голевых моментов во время пребывания на площадке еще печальнее (42,99 процента). Со вбрасываниями такая же грустная картина (38,1 процента — худший результат за все время выступления в НХЛ).

Обычно считается, что заслужить от тренерского штаба увеличение игрового времени можно за счет качественных действий в формате «пять на пять». Три года назад, когда «Сент-Луис» взял Кубок Стэнли, четвертая тройка, в которой Барбашев выходил со шведами Оскаром Сундквистом и Александром Стееном, здорово показала себя против ведущих звеньев соперников. Особенно в финальной серии с «Бостоном». Извлечь из локального прорыва нечто большее в дальнейшем у Ивана не получилось. Глубина состава «Блюз» очень солидная, и задвигать ради россиянина игроков с большими контрактами никто не будет. Казалось, что Барбашеву до конца карьеры светит скромное амплуа ролевика, которому поручают самую грязную работу и затыкают им любые дырки. Это почетное дело с точки зрения командных целей. В личном плане — бег на месте.

Причины роста

Удивительные вещи происходят в моменты, когда их совсем не ждешь. В нынешнем сезоне с его ковид-протоколами главный тренер «Блюз» Крэйг Беруби меняет сочетания в атаке часто. Выбывали на долгое время из строя важные нападающие топ-6 Давид Перрон и Брэйден Шенн, что открывало новые возможности для других форвардов. Удивительное дело — «Сент-Луис» стал играть интереснее и много забивает, идя в списке лучших команд лиги по заброшенным шайбам. Выстрелил Кайру, переживает ренессанс Тарасенко, блестяще вписался в состав пришедший из «Рейнджерс» Павел Бучневич.

Объяснение резко выросшей результативности персонально для Барбашева находится быстро. Во-первых, по большей части он выходит в одной тройке со своими соотечественниками Тарасенко и Бучневичем. Помимо того что они разговаривают на одном языке и воспитывались в одной хоккейной среде, оба мастера высокого уровня, готовые делиться шайбой и умеющие забивать из не самых очевидных ситуаций. Хотя Ивану довелось выходить на фланге и с капитаном команды Райаном О'Райлли, и с Робертом Томасом, и Сундквистом. Во-вторых, россиянин показывает отличную реализацию бросков (23,1 процента — чуть хуже, чем в сезоне 2018/19, когда у него было 23,3). В-третьих, ему банально стали больше доверять. Игровое время по сравнению с прошлым сезоном выросло с 13,21 до 17,08 в среднем за матч. Наконец, Барбашева стали регулярно выпускать в большинстве, чего ранее с ним не было. Сейчас он проводит при реализации лишнего в среднем 1,22 минуты, а до этого на протяжении двух сезонов получал жалкие крохи — по 0,07. В большинстве форвард в нынешнем чемпионате набрал уже 8 (4+4) очков, что в четыре раза выше, чем за всю предыдущую карьеру (1+1 в сезоне 2020/21).

Барбашев давно уехал в Северную Америку и пробивался на самый верх через юниорскую лигу Квебека, АХЛ и ограниченное время в четвертом звене «Блюз». Из его карьерного пути легко сделать банальный вывод о том, как игрок добился всего через честный труд, старание и преодоление. Готовый, но до тошноты заезженный сценарий для какого-нибудь заурядного американского фильма о спорте.

Это далеко не вся правда. Барбашев никогда не был, как любят говорить сейчас, ноунеймом и даже середняком. Лучший центрфорвард России по богатому на таланты 1995 году рождения, постоянно привлекавшийся в сборные по своему возрасту для участия в различных турнирах. Уверенности, что он станет звездой первой величины на взрослом уровне, не было. Заметным игроком — точно, готов поклясться. Тем приятнее следить за его нынешними успехами.

Мне лично повезло быть с ним неплохо знакомым во времена работы в юниорской и молодежной сборных России. Окна моей квартиры в московском Медведково выходят на дом, где до сих пор живут его родители. Пересекался в молодежке на МЧМ-2012 с его старшим братом Сергеем. Ни одного плохого слова в адрес этой замечательной семьи сказать не могу. Дело не только в том, что он сосед и приятный в общении воспитанный человек. Иван вел себя правильно, почти никогда не филонил и пользовался уважением со стороны разных тренеров — Валерия Брагина, Игоря Кравчука, Михаила Варнакова. И сейчас только жаль, что в Северной Америке его уровень и универсализм оценили не сразу.