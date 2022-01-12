Что творит Кучеров! Он только вернулся после травмы, а уже сделал хет-трик

Суперматч лидера «Тампы» в Баффало.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)

Голы: Палат — 15 (Хедман, Рутта), 2:16 — 0:1. Чирелли — 10 (Сергачев, Киллорн), 10:45 — 0:2. Кучеров — 2 (бол., Стэмкос, Пойнт), 20:27 — 0:3. Кучеров — 3 (Перри, Стэмкос), 30:21 — 0:4. Стэмкос — 17 (Киллорн, Чирелли), 34:04 — 0:5. Хиностроза — 7 (бол., Миллер, Батчер), 45:31 — 1:5. Кучеров — 4 (Хедман, Киллорн), 53:57 — 1:6.

Вратари: Луукконен (Суббан, 20:00) — Василевский.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 18 (6+6+6) — 36 (9+16+11).

Наши: — - Кучеров (18.48/7/+3), Сергачев (22.27/0/+1).

12 января. Баффало. KeyBank Center.

«Тампа» после домашнего поражения от «Бостона» (2:5) отправилась на выезд и катком прошлась по «Баффало». Если в прошлой игре у команды Джона Купера практически ничего не получалось, то сегодня хоккеисты «Лайтнинг» наслаждались собственными действиями на льду. На хозяев периодически было больно смотреть. В последних 15 матчах «Сэйбрз» одержали всего две победы и пока света в конце тоннеля совершенно не видно.

Игроки «Баффало» не сумели реализовать даже очевидные моменты, хотя гости в первом периоде трижды дарили сопернику возможности провести контратаку. В одном из эпизодов на ровном месте упал Виктор Хедман и комично потерял шайбу, но Виктор Олофссон не смог наказать своего соотечественника за ошибку. Андрей Василевский на протяжении всей встречи действовал уверенно и страховал партнеров даже после нелепых оплошностей.

Victor Hedman owes Vasy a brewski after this.#GoBolts pic.twitter.com/jjo7o1Mhr3 — Evan Closky (@ECloskyWTSP) January 12, 2022

В такой хороший для команды вечер не мог не открыть счет своим голам после возвращения Никита Кучеров. В прошлой встрече российский нападающий остался без очков, нахватал три минуса, но в Баффало он полностью выместил злость за неудачу. Форвард был заметен на протяжении всей встречи, постоянно обострял игру своими передачами, а в концовке первого периода едва не сотворил настоящий шедевр. Никита эффектно разобрался с защитой соперника, но Луукконен сыграл не менее здорово.

К сожалению, выйти на второй период финский голкипер «Сэйбрз» не смог. Он получил травму нижней части тела и отсутствовал даже на скамейке. В воротах хозяев появился Малкольм Суббан, но пропустил гол уже после первого броска. Никита Кучеров реализовал численный перевес и впервые забросил с 14 октября.

Ждать продолжения от Никиты пришлось недолго. В середине второй двадцатиминутки россиянин получил удаление за фол на Расмусе Далине, но уже через 20 секунд после возвращения из бокса штрафников Кучеров реабилитировался и отличился вновь. Кори Перри отдал зрячую передачу на партнера и у Суббана не было никаких шансов справиться с таким броском под перекладину.

Потихоньку встреча перешла в режим доигрывания. На домашние матчи «Баффало» в этом сезоне ходит не очень много народа, а после такого зрелища количество пустых мест лишь увеличилось. Гробовая тишина на арене в очередной раз подчеркнула, насколько плохи дела у «Сэйбрз». С трибун доносился лишь одинокий хруст чипсов, а «Тампа», несмотря на унылую атмосферу, уверенно продолжила начатое. Кучеров, получив передачу от Хедмана, мощным броском отправил шайбу точно в цель. Четвертый хет-трик для Никиты и за всю историю «Тампы» больше их только у Венсана Лекавалье (6), Мартена Сен-Луи (8) и Стивена Стэмкоса (9).

На днях главный тренер «Тампы» Джон Купер сказал, что Кучеров будет прибавлять с каждым матчем и пока мы видим именно это. Нападающий пропустил 32 игры этого сезона, но в очередной раз демонстрирует, что много времени на раскачку ему не требуется.