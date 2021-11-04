Россия лишилась элитного работяги. ВАДА нашло допинг у Ничушкина спустя 8 лет

В запутанной истории с пробой 2013 года ясно одно — форварда дисквалифицируют надолго для сборной и КХЛ, но в НХЛ он может спокойно продолжать карьеру.

Вышиб дверь в большой хоккей

Когда в 2018-м Валерий Ничушкин, будучи игроком ЦСКА, вместе с Сергеем Плотниковым, Алексеем Береглазовым, Антоном Беловым и Михаилом Науменковым не получил от Международного олимпийского комитета приглашение на золотую Олимпиаду в Пхенчане, российская общественность недоумевала. Что? Как? Почему? На каких основаниях? Единственное, что тогда было известно: отсутствие сразу четырех российских хоккеистов в списках — это не техническая ошибка, которая имела место быть, как в случае с нападающей женской сборной Людмилой Беляковой.

— Они сами приглашают игроков, у них есть свои критерии. По Беляковой вопрос хороший, мы сами интересовались этим. В ОКР говорят — техническая ошибка. Где она произошла, мы не знаем. С Ничушкиным или Плотниковым такой ошибки нет, — лишь разводил руками в беседе с журналистами вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Восемь лет назад челябинский гигант считался одним из самых талантливых нападающих страны. В 2013-м он зажигал за великолепный «Трактор» Валерия Белоусова и дошел с родной командой до финала Кубка Гагарина, поражая в плей-офф регулярными силовыми проходами до чужих ворот, — после того сезона в хоккейный обиход даже вошло выражение «ничушкинский гол».

Уже в межсезонье уральца задрафтовал под высоким 10-м номер «Даллас», и Ничушкин сразу же подписал трехлетний контракт новичка с командой Линди Раффа — канадский тренер с репутацией русофоба оказался так впечатлен здоровенным пробивным пацаном, что сразу же доверил ему место в основе «Старз». Причем россиянин так круто дебютировал за «Звезд», что зимой получил от Зинэтулы Билялетдинова приглашение на домашнюю Олимпиаду в Сочи и стал самым молодым игроком россиян на турнире.

РУСАДА открещивается, врач сборной не верит

Правда, после мощного первого сезона карьера Ничушкина в команде из Техаса пошла по нисходящей: на второй сезон он получил травму, из-за которой пропустил почти весь сезон, и после так и не сумел вернуться на уровень дебютного года. Перезагружаться Валерий решил с умом и, не сумев подмять НХЛ с первого захода, два года приходил в себя в ЦСКА у Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина.

Только по-настоящему своим в НХЛ габаритный вингер со второй попытки стал не в «Далласе», а в «Колорадо», за который он и играет по сей день. В Денвере Биг Вэл звезд с небес не хватает и редко поднимается выше третьего звена. Зато он регулярно выходит на меньшинство, получает позитивные отзывы от тренеров и уже успел закрепиться в статусе элитного работяги.

Однако нынешний сезон начался для Валерия просто кошмарно. Сыграв один матч в октябре, он получил неприятную травму верхней части тела и на несколько недель угодил в лазарет. А сегодня вечером в Сети прогремела новость о том, что ему грозит четырехлетняя дисквалификация за положительную допинг-пробу на тестостерон, взятую в 2013 году незадолго до Олимпиады в Сочи.

По данным «СЭ», проба, в которой обнаружили тестостерон, была взята допинг-офицерами ИИХФ предположительно на юниорском чемпионате мира в Сочи. И вот спустя почти восемь лет ВАДА решило перепроверить анализ Ничушкина.

«Это не наш спортсмен, он не находится под нашей юрисдикцией, он международный. Все вопросы по нему должны рассматриваться Международной федерацией хоккея. Мы не имеем к этому никакого отношения. По международному стандарту, когда появляется та или иная информация о положительной пробе, организация, которая осуществляет обработку результатов, не вправе давать комментарий, потому что в каждом деле присутствуют персональные данные. Всегда до момента вынесения дисквалификации это все конфиденциально.



Если все будет доказано, то у Ничушкина последует дисквалификация на уровне сборной. Если речь идет о существенно запрещенном препарате, то это дисквалификация на четыре года. Но это гипотетически, потому что я не вправе в принципе рассуждать в этом вопросе», — прокомментировал появившуюся информацию исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов.

А вот врач сборной России на Олимпиаде-2014 Валерий Конов оказался куда менее многословен.

«Мне ничего об этом неизвестно. Этого не может быть. Вы читали интервью Родченкова? Это бред», — сказал Конов в разговоре с корреспондентом «СЭ».

Сейчас все идет к тому, что Ничушкин действительно получит длительный бан от ИИХФ и уже точно не сыграет на Олимпиаде в Пекине. Повлияет ли его дисквалификация на команду Алексея Жамнова? Глобально — нет. Как бы челябинец ни был полезен в нижних звеньях «Колорадо», игроков подобного плана в России хватает с лихвой. Поэтому катастрофой его потеря точно не станет. Куда больнее по нашей сборной бьет дисквалификация Евгения Кузнецова, продолжающего страдать за употребление кокаина.

Однако с огромной вероятностью санкции от ВАДА никак не скажутся на клубной карьере Валерия. НХЛ не признает Антидопинговый кодекс ВАДА и при рассмотрении подобных вопросов руководствуется собственной антидопинговой программой. Вполне возможно, что лига проведет в отношении хоккеиста собственное расследование. Но слабо верится, что после него нападающего может ждать столь же суровое наказание. Пока непонятно лишь одно — почему ВАДА вспомнило о грехах россиянина спустя столько времени?