В НХЛ провернули сделку года. Звезда лиги разругалась с клубом, и его отправили в Лас-Вегас

«Баффало» наконец-то отпустил Айкела.

В это сложно поверить, но долгая эпопея с Джеком Айкелом закончена. Буквально на днях ходили серьезные слухи о реальных претендентах на американского нападающего в лице «Вегаса» и «Калгари», но «Рыцари» не стали ограничиваться просто разговорами. «Сэйбрз» взамен получили форвардов Алекса Така и Пейтона Кребса, а также пик первого раунда драфта-2022 и выбор в третьем раунде в 2023 году. «Вегас» помимо звездного игрока обзавелся еще и драфт-пиком третьего раунда драфта-2023. Этой сделкой «Голден Найтс» взорвали хоккейное медиапространство, но говорить о сорванном джекпоте пока слишком преждевременно.

Конфликт и операция

Свой прошлый сезон Айкел завершил 7 марта. За 21 матч нападающий набрал 18 (2+16) очков, а затем из-за грыжи межпозвоночного диска отправился на больничный. Форвард неоднократно выражал недовольство неудачными результатами клуба в последние годы, но именно травма стала главной причиной конфликта. Неожиданно между игроком и «Баффало» возникли серьезные разногласия по поводу лечения. Джек был настроен на операцию по замене диска на искусственный, а клуб настаивал на том, чтобы Айкел прошел лечение без имплантации искусственного элемента. «Сэйбрз» не захотели рисковать, так как ни один из игроков, выступавших в НХЛ, прежде не проходил подобную процедуру, хотя в американской футбольной лиге (NFL) такие хирургические вмешательства уже давно практикуются.

За несколько месяцев стороны так и не смогли найти компромисс, а 24-летний американец не прошел медицинский осмотр перед тренировочным лагерем. Клуб поместил хоккеиста в список травмированных, после чего лишил игрока капитанской нашивки. «Мы не намерены сдаваться или отступать из-за давления. Будь у нас простое решение, мы бы действовали в соответствии с ним. Я говорил с Джеком лично, а затем пообщался с командой и сообщил им подробности происходящего. Джек Айкел — больше не капитан «Баффало». На наш взгляд, капитаном должен быть человек, являющийся сердцем команды. Поэтому мы решили, что данное решение назрело», — описал ситуацию генеральный менеджер «Сэйбрз» Кевин Адамс.

Стало очевидно, что Айкел в ближайшее время сменит клубную прописку, но вновь возникли трудности. Одним из главных препятствий на пути к обмену нападающего стало то, что «Баффало» наотрез отказался удерживать часть зарплаты игрока, которого выбрал под вторым номером на драфте НХЛ-2015. Контракт 24-летнего американца с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан до конца сезона-2025/26, а с 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.

Джек понял, что диалог с «Сэйбрз» зашел в тупик и даже собирался через профсоюз подавать жалобу в арбитраж. Форвард готов был прибегнуть к любым методам, лишь бы перебраться в другую команду. Нынешний капитан «Сент-Луиса» Райан О'Райли как-то сказал, что в «Баффало» он потерял радость от игры в хоккей. Судя по всему, это произошло и с Айкелом. К счастью, теперь у него появилась прекрасная возможность перезагрузить карьеру в клубе, который вряд ли будет проигрывать по 18 матчей подряд.

Естественно, «Вегас» согласился сделать операцию, которую хочет сам игрок. В клубе надеются, что форвард сможет выйти на лед через четыре месяца, но в этом нет глобальной необходимости. Несмотря на трудный старт, «Рыцарям» по силам бороться за выход в плей-офф нынешним составом, а найти сейчас место в платежке на Айкела не так просто. Когда из списка долгосрочных травмированных вернется нападающий Макс Пачиоретти (7 миллионов долларов), то без дополнительных манипуляций уместить Джека в потолок зарплат будет невозможно.

Логично, что после операции Айкел также отправится в лазарет, а дальше, в случае реальных шансов на выход в плей-офф, клуб из Невады может спокойно провернуть трюк «Тампы» с Никитой Кучеровым. Других вариантов в этом сезоне у «Рыцарей» не очень много, ведь после ухода Алекса Така терять еще нескольких игроков даже ради Айкела — слишком рискованно.

Что получил «Баффало»?

Кто выиграл от обмена — покажет лишь время. Джек — элитный центральный нападающий, который в силу возраста еще может прогрессировать и стать новым лицом «Вегаса». Однако в этой ситуации существует слишком много подводных камней. Во-первых, американцу придется приложить немало усилий для того, чтобы после серьезной операции вернуть былую форму. Во-вторых, за шесть сезонов в НХЛ Айкел ни разу не играл в плей-офф. Нет никаких гарантий, что в матчах на вылет форвард будет чувствовать себя уверенно и станет кубковым бойцом.

Ну и, конечно, немаловажный фактор — характер игрока. «Баффало» хоть и вел себя неадекватно по отношению к Айкелу, но американец всегда славился определенной токсичностью. «Вегасу» лишь остается надеяться, что на новом месте их главную звезду все устроит, а болельщики не станут свидетелями нового реалити-шоу.

Что касается «Сэйбрз», то поклонникам команды вряд ли стоит лить слезы об ушедшем нападающем. Он уже давно потерял мотивацию выступать за команду и вряд ли смог бы выкладываться на благо коллектива. Клуб получил за него довольно неплохие активы. Пока непонятно, когда восстановится от травмы Алекс Так (предварительный прогноз — январь), но если все пройдет гладко, то он будет крайне полезным двусторонним форвардом для «Баффало». Пейтон Кребс был выбран в первом раунде на драфте НХЛ-2019 под 17-м номером и был одним из лидеров канадской молодежки.

Драфт-пики хоть и лотерея, но на дороге тоже не валяются (особенно первый раунд). Язык не повернется сказать, что «Сэйбрз» получили за американца мешок шайб. Если бы летом Айкел сделал операцию, то цена для обмена была бы гораздо выше, но клуб сам выбрал идти такой дорогой. Будет крайне интересно наблюдать, куда эта дорога приведет не только «Баффало», но и «Вегас».