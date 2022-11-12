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12 ноября, 10:00

Игровая ночь в НХЛ: Малкин прошелся по любимому сопернику, русские спасли «Сан-Хосе»

Андрей Жданюк
Корреспондент
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Евгений Малкин забросил шайбу в ворота «Торонто».
Фото USA Today Sports
Александр Барабанов забил первый гол в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Питтсбург» — 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Голы: Эштон-Риз — 2 (Мальгин, Кампф), 13:49 — 1:0. Малкин — 6 (Руведел), 19:24 — 1:1. Зукер — 4 (Малкин, Петтерссон), 21:08 — 1:2. Нюландер — 6 (бол., Райлли, Марнер), 37:17 — 2:2. Макгинн — 3 (Хейнен), 41:54 — 2:3. Гюнцель — 8 (п.в., Кросби), 59:47 — 2:4.
Вратари: Челльгрен (58:12 — 59:47) — Десмит.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (10+16+4) — 23 (7+9+7).
Наши: — - Малкин (14.17/3/+2).
Торонто. Scotiabank Arena. 19 229 зрителей.

«Питтсбург» после затянувшейся черной полосы приходит в себя. Команда Майка Салливана одержала вторую победу подряд, а сегодня в выездном матче обыграла «Торонто». Первой звездой встречи стал Евгений Малкин, который обожает «Мэйпл Лифс». В 41 матче против «листьев» форвард забил 24 гола, отдал 43 результативные передачи, и сегодняшняя игра не стала исключением.

Гости пропустили первыми, но меньше чем через шесть минут Евгений восстановил равновесие. Голкипер «Торонто» Эрик Кельгрен потерял ворота, и нападающий мощным броском наказал его за ошибку. Для Малкина эта шайба стала 450-й в регулярных чемпионатах НХЛ, и на данный момент он — четвертый российский снайпер в истории лиги. Для того чтобы сравняться с идущим на третьем месте Александром Могильным, Евгению нужно забить 23 гола.

Кельгрен стал 132-м голкипером, которому забрасывал Малкин, но останавливаться на достигнутом форвард не планировал. В начале второго периода Евгений выдал роскошную передачу на Джейсона Цукера, который вывел «Питтсбург» вперед. Россиянин держит уровень, несмотря на прогнозы злопыхателей. 15 (6+9) очков в 14 встречах, второй бомбардир команды в сезоне. Главное, обойтись без серьезных травм.

«Торонто» реализовал большинство благодаря точному броску Уильяма Нюландера, но в третьем периоде забивали только «Пингвинз». «Мэйпл Лифс» продолжает штормить. В последних десяти матчах команда одержала всего четыре победы, а от ее лидеров ждут гораздо большего. Остон Мэттьюс не забивает уже три игры, а в 15 матчах сезона на его счету всего шесть голов. Не очень солидно для снайпера, которому многие предсказывали погоню за Александром Овечкиным.

Александр Овечкин (слева) и&nbsp;Виктор Хедман. Овечкин не забил, но его команда уничтожила «Тампу»

Первый гол Барабанова

«Даллас» — «Сан-Хосе» — 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Голы: Бенн — 5, 4:42 — 1:0. Барабанов — 1 (бол., Гертл, Кутюр), 6:13 — 1:1. Свечников — 3 (Линдблом, Лоренц), 12:18 — 1:2. Бенн — 6 (Делландреа), 19:39 — 2:2. Майер — 7 (Лабанк), 20:29 — 2:3. Кутюр — 6 (Барабанов), 21:05 — 2:4. Гертл — 4 (Майер, Мегна), 40:29 — 2:5. Хинтц — 6 (Робертсон, Павелски), 46:18 — 3:5. Павелски — 7 (Робертсон, Хейсканен), 52:06 — 4:5.
Вратари: Эттингер — Раймер.
Штраф: 11 — 9.
Броски: 29 (7+11+11) — 18 (11+4+3).
Наши: — - Барабанов (18.01/2/+1), Свечников (12.21/1/+2).
Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

«Сан-Хосе» редко радует своих болельщиков победами, но каждый матч этой команды похож на американские горки. Скучно не бывает. «Шаркс» много пропускают, однако и немало забивают. Сегодняшний выездной матч против «Далласа» не стал исключением. Гости вели со счетом 5:2, но в третьем периоде расслабились и позволили техасцам приблизиться вплотную. Причем Джо Павелски не только забил своей бывшей команде, но и отдал результативную передачу.

В составе «акул» были заметны россияне. Александр Барабанов, который пропустил из-за травмы старт чемпионата, наконец-то забросил свою первую шайбу в нынешнем сезоне. Форвард сравнял счет в первом периоде и реализовал большинство. После перерыва Барабанов помог отличиться Логану Кутюру, и теперь в активе Александра 8 (1+7) очков в 12 играх.

Не остался в стороне и Евгений Свечников, который классно замкнул передачу Оскара Линдблома. Россиянин сыграл впервые с первого ноября, вышел в четвертом звене и сразу же отметился голом. Для Евгения это третья шайба в нынешнем сезоне. Ему постоянно не везет по карьере, но форвард старается изо всех сил и цепляется за любой шанс. Сейчас на его счету 6 (3+3) баллов в 12 матчах.

Александр Барабанов
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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6 Вашингтон 16 7 9 16
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