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Сегодня, 17:00

Американский ветеран второй год подряд тащит на себе кризисную команду. Почему даже в 37 лет он один из лучших игроков НХЛ?

Джо Павелски идет на личный рекорд по очкам в текущем сезоне НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
В игре Джо Павелски.
Фото USA Today Sports
Джо Павелски в «Сан-Хосе».
Фото Global Look Press
Джо Павелски в «Анахайме».
Фото USA Today Sports
Голы Павелски в сезоне-2021/22.
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Разбираем феномен Джо Павелски.

Если вас когда-нибудь попросят назвать самого недооцененного игрока НХЛ, смело называйте Джо Павелски, чью крутость все разом осознали, лишь когда легенда «Сан-Хосе» покинула Калифорнию и переехала в «Даллас».

Недооценен и всегда в тени

Сейчас об этом смешно говорить, но уроженца Висконсина никогда не считали талантом первой величины. На богатом на имена драфте 2003 года его выбрали под 205-м номером — по соседству со шведом Линусом Виделлем и россиянином Георгием Мишариным, так и не сыгравшими в НХЛ. Причем тогда у «Шаркс» было два пика в 7-м раунде, первый из которых «Акулы» потратили на канадского нападающего Джонатана Трамбле, не закрепившегося даже в фарм-клубе.

Джо Павелски. Лучший снайпер Кубка Стэнли — американский ветеран из «Далласа». Прошлым летом он мог перейти в «Тампу»

Практически все скауты в один голос твердили, что у Павелски посредственное катание, отмечали слабую стартовую скорость и из-за соотношения роста и веса (180 см, 88 кг) сравнивали его с маленьким неповоротливым бочонком, который не выживет при энхаэловских скоростях. А окончательно убивало шансы на высокие позиции отсутствие хотя бы одного элитного навыка — клубные специалисты попросту не понимали, чем им может быть полезен не самый яркий парень из USHL. В американца с польскими корнями верил лишь один человек — скаут «Сан-Хосе» Пэт Фэнк, который сумел разглядеть в нем невероятный хоккейный IQ и умение добиваться своих целей через многочасовую пахоту.

Даже когда он после драфта начал звездить в NCAA за Университет Висконсина, его шансы заиграть в НХЛ рядом с Марло, Торнтоном и Клоу оценивали как призрачные. Университетский коуч Павелски Майк Ивз даже вспоминал, как Джо называли «первым парнем на деревне», играющим за вуз без больших хоккейных традиций. Однако игнор до 7-го раунда и прогнозы скептиков не помешали Павсу провести за «Акул» 13 сезонов, в четырех из которых он выходил на лед с капитанской нашивкой, дойти с калифорнийцами до финала Кубка Стэнли в 2016-м и стать третьим бомбардиром в истории «Сан-Хосе» (выше него, разумеется, только Торнтон и Марло).

Джо Павелски в «Сан-Хосе». Фото Global Look Press
Джо Павелски в «Сан-Хосе».
Фото Global Look Press

За всю карьеру в Калифорнии один из лучших оборонительных форвардов в истории лиги успел выиграть с «Шаркс» 638 матчей (лучший результат среди всех команд на этом отрезке), наколотить 355 шайб в регулярках, а когда дело доходило до плей-офф, Джо был одним из немногих, кто не растворялся в кубковых матчах. Он мог оставаться в тени Патрика Марло, Джо Торнтона или Логана Кутюра, но все понимали: именно Павелски — скрытый MVP «Акул».

«Ненавижу музыкальные аналогии, но все же приведу одну. «Акулы» последние 10 лет были командой с большим количеством ярких личностей. Павелски не был одной из них. Я не могу вспомнить ни одной его запоминающейся цитаты за 13 лет в команде. Но если бы «Шаркс» были Rolling Stones, то Павелски был бы Чарли Уоттсом. Когда они на сцене, все замечают Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда. Но если вы будете следить за группой внимательнее, то увидите, что все эти парни в какой-то момент обращаются к барабанщику Чарли, чтобы понять, какой у них темп, как они звучат. Павс был такой же фигурой для «Шаркс», — вспоминал бывший обозреватель «San Jose Mercury News» Марк Парди.

Вот только когда в 2018-м в «Сан-Хосе» на пропеллере прилетел Эрик Карлссон и через год откусил от платежки неадекватный кусок на 11,5 миллиона долларов, места под потолком для легенды, вышедшей на рынок свободных агентов, в команде не осталось.

27&nbsp;сентября. Эдмонтон. &laquo;Тампа-Бэй&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Даллас&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3 2ОТ. Форвард &laquo;Старз&raquo; Кори Перри забивает гол в&nbsp;ворота Андрея Василевского. Худобин выстоял в овертайме! А победу для «Далласа» вырвал канадский ветеран

Павелски не скрывал, что хочет остаться в «Акулах», и после сильной регулярки с 64 (38+26) очками запросил у клуба трехлетний контракт с кэпхитом 7 миллионов, в то время как босс «Шаркс» Даг Уилсон, потративший на двух однотипных защитников почти 24% платежки, настаивал на двухлетнем соглашении с окладом 6 миллионов за сезон.

В итоге непотопляемый канадец вклад американца в команду так и не оценил, а после окончательного решения ветерана покинуть Калифорнию от приближенных к клубу журналистов вышел ряд материалов, в которых говорилось, что, несмотря на 38 голов в регулярке, Павелски стал статичным и неповоротливым, а большую часть своих голов Джо забросил благодаря ассистентскому дару Брента Бернса. Забавно, но отбелить решение Уилсона тогда пытался и тогдашний главный тренер «Шаркс» Питер Дебур, недвусмысленно намекавший на проблемы Павелски при игре без шайбы:

«Я считаю, что Даг очень хорошо сработал. Он обеспечил нас молодыми ребятами, которые, как мы считаем, помогут нам в нападении. Пав забросил 38 шайб. Это много. Но в минувшем сезоне мы играли результативно и не пострадаем, если забьем чуть меньше. Во всяком случае, я так думаю. Но в случае с Джо дело не только в голах».

Чуть позже клуб отблагодарил бывшего капитана, выкупив развороты в двух местных газетах и поместив на них постер с изображением Павелски. Но осадок все-таки остался.

Все изменил коронавирусный плей-офф

После выхода на рынок на старика Павса претендовало около половины лиги, но всерьез форвард рассматривал только две команды — «Тампу» и «Даллас». Перспективы и кубковые амбиции «Молний» были куда понятнее и привлекательнее. Правда, уместить под кепку финансовые запросы Павелски Жюльену Брисбуа было бы сложнее, чем провернуть прошлогоднюю многоходовочку с потолком. И в итоге рыжебородый боец выбрал желаемые 7 миллионов в Техасе, где собралась вполне зрелая команда для похода за чашкой.

Получив последний большой контракт в карьере, Павелски начал изуродованный коронавирусом сезон-2019/20 у Джима Монтгомери с 1 голевой передачи в 4 матчах и на некоторое время свалился из топ-6 в четвертое звено к Эндрю Кольяно и Джастину Даулингу, а североамериканская пресса быстро окрестила его контракт одним из худших в лиге. Но тут «Даллас» уже во главе с Риком Боунессом после возобновления чемпионата заехал в кубковый «пузырь», и у Джо началась вторая молодость, которая длится уже 2,5 года.

Увидев, как тяжело великому «деду» дались 31 очка в 67 матчах сокращенной регулярки, многие поспешили отправить его в утиль. Однако в плей-офф у Павелски что-то щелкнуло, и именно он повел за собой «Звезд» к первому финалу с 2000 года, сумев побить в «пузыре» рекорд Джо Маллена по количеству голов в плей-офф среди американцев.

Сейчас мощного и пробивного «Далласа» образца двухлетней давности уже не существует, хотя ядро той банды никуда не делось, и команда Боунесса рискует второй сезон подряд пролететь мимо плей-офф. Лишь одно остается неизменным: Павелски продолжает тащить на себе «Старз». А в этом сезоне американец, настрелявший уже 48 очков в 42 матчах, преисполнился настолько, что в свои 37 лет идет на личный рекорд (79 очков в сезоне-2013/14).

По-прежнему лучше всех в НХЛ играет на подставлениях

Помните, как мы два года назад восхищались видео, на котором старик Павс с лету подправляет набросы защитника от синей линии? Так вот, это обычный день из его жизни. Во время финала Кубка Стэнли мы тащились от того, как он умело на пятачке смахивал в ворота набросы Джона Клингберга. При этом все будто бы позабыли, что в «Сан-Хосе» Джо пачками забивал такие голы с передач Брента Бернса (иногда даже лицом).

«Он очень круто подставляется под шайбу. Наверное, тренирует это много времени — всегда находится на «усах», в «Сан-Хосе» ему Бернс бросал, он все время подставлял», — рассказывал не так давно Артемий Панарин.

На самом деле шлифовать подставления лучший бомбардир «Далласа» начал еще в университете. Один из его лучших друзей и еще один бывший нападающий «Сан-Хосе» Адам Буриш, который играл вместе с ним в NCAA, рассказывал, что практически после каждой тренировки Павелски просил его остаться вместе на льду и понабрасывать шайбу на пятак.

«Джо — один из самых трудолюбивых игроков из всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Он понимает, что в игре происходит множество различных ситуаций. Так что после тренировки он не просто швыряет шайбу по воротам, а моделирует определенные ситуации, чтобы отработать их. К работе он привлекает партнеров — в этом скрупулезном подходе мало кто может сравниться с ним», — восхищался легендой «Сан-Хосе» бывший главный тренер «Акул» Тодд Маклеллан.

Время идет, а Павелски все так же остается и после каждой тренировки по 10-15 минут отрабатывает любимую фишку. Даже в 37. Даже учитывая, что в этом компоненте ему до сих пор нет равных в НХЛ. Не зря же Илья Воробьев говорит, что хоккей все больше и больше уходит в «воздух».

Впрочем, звездой его делает не столько грамотная работа на пятачке, сколько умение открываться, ускользать от соперника и искать себе чистый лед. У него нет щелчка как у Овечкина, или кистевого как у Ковалева. Зато высочайший хоккейный IQ позволяет ему предугадывать, где окажется шайба через пару секунд, и чувствовать отскоки.

Университетский тренер Джо Марк Осиецки говорил о его хоккейном интеллекте: «Он всегда читал игру на четыре шага вперед по сравнению с любым соперником. Он демонстрировал это на каждом уровне — в школе, в юниорской лиге, в NCAA. Его глазомер и координация великолепны — он бы смог вернуть в игру даже мячик для гольфа, который застрял посреди рощи».

«Для меня Пава лучше всего описывает слово «скользкий». Он просто проскальзывает на участок перед воротами, и ты просто не понимаешь, как он туда попал, — ты же не можешь просто потерять Джо Павелски перед воротами? Но он как-то пролезает туда, получает шайбу в крюк и отправляет в ворота», — кажется, лучше всего описывает феномен американца бывший защитник «Сан-Хосе» Бретт Хедикан.

Голы Павелски в сезоне-2021/22.
Голы Павелски в сезоне-2021/22.

И для того чтобы скидывать опекунов, ему не нужно рвать жилы за счет скорости. Посмотрите на его гол в ворота «Нью-Джерси»: пока Джейсон Робертсон и Рупе Хинтц наводят суету у ворот, 16-й номер «Далласа» будто бы дрейфует на левом фланге и выцеливает себе лучшую позицию для броска.

Кстати, его тройка с Роберстоном и Хинтцем — одна из немногих причин смотреть «Даллас» стороннему болельщику. На троих их сочетание насобирало уже 125 очков, и если оно по каким-либо причинам выпадает, то атака «Звезд» выглядит крайне бесхребетно.

«Робертсон здорово видит площадку — он очень спокоен и терпелив. Он отличный плеймейкер. Руп знает, как выйти на свободный лед со своей скоростью, а Павс знает, куда покатят партнеры, и знает, как оказаться в нужном месте в нужное время. Павс так хорош у ворот, но всю свою карьеру он работал у ворот, находя открытое пространство, отскоки, подборы и зная, как будет развиваться игра», — хвалит своих лидеров Боунесс.

Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что сейчас Павелски идет 11-м в списке лучших бомбардиров лиги, не так давно в матче с «Сиэтлом» стал вторым игроком после Теему Селянне, который сумел набрать 5 очков за игру в возрасте 37 лет, и совсем скоро поедет на Матч звезд в Чикаго. Может быть, Дебур с намеками о том, что скорость Джо падает от сезона к сезону, и был прав. Но светлая голова у него по-прежнему в добром здравии.

Удивляет и то, что после стольких лет, проведенных на пятаке, где людей колотят так же, как ваш папа колотит ковер на улице каждую зиму, Павс избежал серьезных травм. А в этом чемпионате он и вовсе не пропустил ни одного матча. И остановить киборга из Висконсина не может даже гуляющий по лиге омикрон.

Джо Павелски
Хоккей
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2 Рейнджерс 46 29 17 62
3 Питтсбург 45 27 18 61
4 Вашингтон 45 24 21 57
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 37 15 22 36
7 Филадельфия 44 14 30 36
8 Нью-Джерси 44 15 29 35
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5 Детройт 46 20 26 46
6 Баффало 44 14 30 35
7 Оттава 39 14 25 32
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3 Миннесота 40 27 13 57
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5 Даллас 42 23 19 48
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8 Аризона 43 10 33 24
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