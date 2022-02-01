Американский ветеран второй год подряд тащит на себе кризисную команду. Почему даже в 37 лет он один из лучших игроков НХЛ?
Если вас когда-нибудь попросят назвать самого недооцененного игрока НХЛ, смело называйте Джо Павелски, чью крутость все разом осознали, лишь когда легенда «Сан-Хосе» покинула Калифорнию и переехала в «Даллас».
Недооценен и всегда в тени
Сейчас об этом смешно говорить, но уроженца Висконсина никогда не считали талантом первой величины. На богатом на имена драфте 2003 года его выбрали под 205-м номером — по соседству со шведом Линусом Виделлем и россиянином Георгием Мишариным, так и не сыгравшими в НХЛ. Причем тогда у «Шаркс» было два пика в 7-м раунде, первый из которых «Акулы» потратили на канадского нападающего Джонатана Трамбле, не закрепившегося даже в фарм-клубе.
Практически все скауты в один голос твердили, что у Павелски посредственное катание, отмечали слабую стартовую скорость и из-за соотношения роста и веса (180 см, 88 кг) сравнивали его с маленьким неповоротливым бочонком, который не выживет при энхаэловских скоростях. А окончательно убивало шансы на высокие позиции отсутствие хотя бы одного элитного навыка — клубные специалисты попросту не понимали, чем им может быть полезен не самый яркий парень из USHL. В американца с польскими корнями верил лишь один человек — скаут «Сан-Хосе» Пэт Фэнк, который сумел разглядеть в нем невероятный хоккейный IQ и умение добиваться своих целей через многочасовую пахоту.
Даже когда он после драфта начал звездить в NCAA за Университет Висконсина, его шансы заиграть в НХЛ рядом с Марло, Торнтоном и Клоу оценивали как призрачные. Университетский коуч Павелски Майк Ивз даже вспоминал, как Джо называли «первым парнем на деревне», играющим за вуз без больших хоккейных традиций. Однако игнор до 7-го раунда и прогнозы скептиков не помешали Павсу провести за «Акул» 13 сезонов, в четырех из которых он выходил на лед с капитанской нашивкой, дойти с калифорнийцами до финала Кубка Стэнли в 2016-м и стать третьим бомбардиром в истории «Сан-Хосе» (выше него, разумеется, только Торнтон и Марло).
За всю карьеру в Калифорнии один из лучших оборонительных форвардов в истории лиги успел выиграть с «Шаркс» 638 матчей (лучший результат среди всех команд на этом отрезке), наколотить 355 шайб в регулярках, а когда дело доходило до плей-офф, Джо был одним из немногих, кто не растворялся в кубковых матчах. Он мог оставаться в тени Патрика Марло, Джо Торнтона или Логана Кутюра, но все понимали: именно Павелски — скрытый MVP «Акул».
«Ненавижу музыкальные аналогии, но все же приведу одну. «Акулы» последние 10 лет были командой с большим количеством ярких личностей. Павелски не был одной из них. Я не могу вспомнить ни одной его запоминающейся цитаты за 13 лет в команде. Но если бы «Шаркс» были Rolling Stones, то Павелски был бы Чарли Уоттсом. Когда они на сцене, все замечают Мика Джаггера, Кита Ричардса и Ронни Вуда. Но если вы будете следить за группой внимательнее, то увидите, что все эти парни в какой-то момент обращаются к барабанщику Чарли, чтобы понять, какой у них темп, как они звучат. Павс был такой же фигурой для «Шаркс», — вспоминал бывший обозреватель «San Jose Mercury News» Марк Парди.
Вот только когда в 2018-м в «Сан-Хосе» на пропеллере прилетел Эрик Карлссон и через год откусил от платежки неадекватный кусок на 11,5 миллиона долларов, места под потолком для легенды, вышедшей на рынок свободных агентов, в команде не осталось.
Павелски не скрывал, что хочет остаться в «Акулах», и после сильной регулярки с 64 (38+26) очками запросил у клуба трехлетний контракт с кэпхитом 7 миллионов, в то время как босс «Шаркс» Даг Уилсон, потративший на двух однотипных защитников почти 24% платежки, настаивал на двухлетнем соглашении с окладом 6 миллионов за сезон.
В итоге непотопляемый канадец вклад американца в команду так и не оценил, а после окончательного решения ветерана покинуть Калифорнию от приближенных к клубу журналистов вышел ряд материалов, в которых говорилось, что, несмотря на 38 голов в регулярке, Павелски стал статичным и неповоротливым, а большую часть своих голов Джо забросил благодаря ассистентскому дару Брента Бернса. Забавно, но отбелить решение Уилсона тогда пытался и тогдашний главный тренер «Шаркс» Питер Дебур, недвусмысленно намекавший на проблемы Павелски при игре без шайбы:
«Я считаю, что Даг очень хорошо сработал. Он обеспечил нас молодыми ребятами, которые, как мы считаем, помогут нам в нападении. Пав забросил 38 шайб. Это много. Но в минувшем сезоне мы играли результативно и не пострадаем, если забьем чуть меньше. Во всяком случае, я так думаю. Но в случае с Джо дело не только в голах».
Чуть позже клуб отблагодарил бывшего капитана, выкупив развороты в двух местных газетах и поместив на них постер с изображением Павелски. Но осадок все-таки остался.
#SJSharks take out full page ad in today's ?@mercnews? and ?@EastBayTimes? to thank Joe Pavelski. pic.twitter.com/bHHysOO7rN— Curtis Pashelka (@CurtisPashelka) July 7, 2019
Все изменил коронавирусный плей-офф
После выхода на рынок на старика Павса претендовало около половины лиги, но всерьез форвард рассматривал только две команды — «Тампу» и «Даллас». Перспективы и кубковые амбиции «Молний» были куда понятнее и привлекательнее. Правда, уместить под кепку финансовые запросы Павелски Жюльену Брисбуа было бы сложнее, чем провернуть прошлогоднюю многоходовочку с потолком. И в итоге рыжебородый боец выбрал желаемые 7 миллионов в Техасе, где собралась вполне зрелая команда для похода за чашкой.
Получив последний большой контракт в карьере, Павелски начал изуродованный коронавирусом сезон-2019/20 у Джима Монтгомери с 1 голевой передачи в 4 матчах и на некоторое время свалился из топ-6 в четвертое звено к Эндрю Кольяно и Джастину Даулингу, а североамериканская пресса быстро окрестила его контракт одним из худших в лиге. Но тут «Даллас» уже во главе с Риком Боунессом после возобновления чемпионата заехал в кубковый «пузырь», и у Джо началась вторая молодость, которая длится уже 2,5 года.
Увидев, как тяжело великому «деду» дались 31 очка в 67 матчах сокращенной регулярки, многие поспешили отправить его в утиль. Однако в плей-офф у Павелски что-то щелкнуло, и именно он повел за собой «Звезд» к первому финалу с 2000 года, сумев побить в «пузыре» рекорд Джо Маллена по количеству голов в плей-офф среди американцев.
Captain America stands alone ?? pic.twitter.com/ipoI13xPsu— Dallas Stars (@DallasStars) September 27, 2020
Сейчас мощного и пробивного «Далласа» образца двухлетней давности уже не существует, хотя ядро той банды никуда не делось, и команда Боунесса рискует второй сезон подряд пролететь мимо плей-офф. Лишь одно остается неизменным: Павелски продолжает тащить на себе «Старз». А в этом сезоне американец, настрелявший уже 48 очков в 42 матчах, преисполнился настолько, что в свои 37 лет идет на личный рекорд (79 очков в сезоне-2013/14).
По-прежнему лучше всех в НХЛ играет на подставлениях
Помните, как мы два года назад восхищались видео, на котором старик Павс с лету подправляет набросы защитника от синей линии? Так вот, это обычный день из его жизни. Во время финала Кубка Стэнли мы тащились от того, как он умело на пятачке смахивал в ворота набросы Джона Клингберга. При этом все будто бы позабыли, что в «Сан-Хосе» Джо пачками забивал такие голы с передач Брента Бернса (иногда даже лицом).
«Он очень круто подставляется под шайбу. Наверное, тренирует это много времени — всегда находится на «усах», в «Сан-Хосе» ему Бернс бросал, он все время подставлял», — рассказывал не так давно Артемий Панарин.
На самом деле шлифовать подставления лучший бомбардир «Далласа» начал еще в университете. Один из его лучших друзей и еще один бывший нападающий «Сан-Хосе» Адам Буриш, который играл вместе с ним в NCAA, рассказывал, что практически после каждой тренировки Павелски просил его остаться вместе на льду и понабрасывать шайбу на пятак.
Joe Pavelski working his DEFLECTION magic.#GoStars | #StanleyCup pic.twitter.com/DR41tCZzZS— Olympic Hockey on NBC (@NBCSportsHockey) September 22, 2020
«Джо — один из самых трудолюбивых игроков из всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Он понимает, что в игре происходит множество различных ситуаций. Так что после тренировки он не просто швыряет шайбу по воротам, а моделирует определенные ситуации, чтобы отработать их. К работе он привлекает партнеров — в этом скрупулезном подходе мало кто может сравниться с ним», — восхищался легендой «Сан-Хосе» бывший главный тренер «Акул» Тодд Маклеллан.
12 points in his last 6 games— Sportsnet (@Sportsnet) January 26, 2022
Joe Pavelski is RED HOT ? pic.twitter.com/YsRweXKAtC
Время идет, а Павелски все так же остается и после каждой тренировки по 10-15 минут отрабатывает любимую фишку. Даже в 37. Даже учитывая, что в этом компоненте ему до сих пор нет равных в НХЛ. Не зря же Илья Воробьев говорит, что хоккей все больше и больше уходит в «воздух».
Joe Pavelski is 37, leads the Stars in scoring and still gets out before practice to work on his net front game. pic.twitter.com/ckFSrg8xFg— Bruce LeVine (@BruceLeVinePuck) January 12, 2022
Впрочем, звездой его делает не столько грамотная работа на пятачке, сколько умение открываться, ускользать от соперника и искать себе чистый лед. У него нет щелчка как у Овечкина, или кистевого как у Ковалева. Зато высочайший хоккейный IQ позволяет ему предугадывать, где окажется шайба через пару секунд, и чувствовать отскоки.
January 31, 2022
Университетский тренер Джо Марк Осиецки говорил о его хоккейном интеллекте: «Он всегда читал игру на четыре шага вперед по сравнению с любым соперником. Он демонстрировал это на каждом уровне — в школе, в юниорской лиге, в NCAA. Его глазомер и координация великолепны — он бы смог вернуть в игру даже мячик для гольфа, который застрял посреди рощи».
January 31, 2022
«Для меня Пава лучше всего описывает слово «скользкий». Он просто проскальзывает на участок перед воротами, и ты просто не понимаешь, как он туда попал, — ты же не можешь просто потерять Джо Павелски перед воротами? Но он как-то пролезает туда, получает шайбу в крюк и отправляет в ворота», — кажется, лучше всего описывает феномен американца бывший защитник «Сан-Хосе» Бретт Хедикан.
И для того чтобы скидывать опекунов, ему не нужно рвать жилы за счет скорости. Посмотрите на его гол в ворота «Нью-Джерси»: пока Джейсон Робертсон и Рупе Хинтц наводят суету у ворот, 16-й номер «Далласа» будто бы дрейфует на левом фланге и выцеливает себе лучшую позицию для броска.
Joe Pavelski breaks the ice for Dallas just 14 seconds in, one-timing one home from the slot!#TexasHockey pic.twitter.com/QmpTxOlRJ8— Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) January 26, 2022
Кстати, его тройка с Роберстоном и Хинтцем — одна из немногих причин смотреть «Даллас» стороннему болельщику. На троих их сочетание насобирало уже 125 очков, и если оно по каким-либо причинам выпадает, то атака «Звезд» выглядит крайне бесхребетно.
«Робертсон здорово видит площадку — он очень спокоен и терпелив. Он отличный плеймейкер. Руп знает, как выйти на свободный лед со своей скоростью, а Павс знает, куда покатят партнеры, и знает, как оказаться в нужном месте в нужное время. Павс так хорош у ворот, но всю свою карьеру он работал у ворот, находя открытое пространство, отскоки, подборы и зная, как будет развиваться игра», — хвалит своих лидеров Боунесс.
Поэтому вряд ли кого-то должно удивлять, что сейчас Павелски идет 11-м в списке лучших бомбардиров лиги, не так давно в матче с «Сиэтлом» стал вторым игроком после Теему Селянне, который сумел набрать 5 очков за игру в возрасте 37 лет, и совсем скоро поедет на Матч звезд в Чикаго. Может быть, Дебур с намеками о том, что скорость Джо падает от сезона к сезону, и был прав. Но светлая голова у него по-прежнему в добром здравии.
Удивляет и то, что после стольких лет, проведенных на пятаке, где людей колотят так же, как ваш папа колотит ковер на улице каждую зиму, Павс избежал серьезных травм. А в этом чемпионате он и вовсе не пропустил ни одного матча. И остановить киборга из Висконсина не может даже гуляющий по лиге омикрон.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|46
|29
|17
|62
|3
|Питтсбург
|45
|27
|18
|61
|4
|Вашингтон
|45
|24
|21
|57
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|37
|15
|22
|36
|7
|Филадельфия
|44
|14
|30
|36
|8
|Нью-Джерси
|44
|15
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|46
|32
|14
|69
|2
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|64
|3
|Торонто
|41
|28
|13
|59
|4
|Бостон
|42
|25
|17
|53
|5
|Детройт
|46
|20
|26
|46
|6
|Баффало
|44
|14
|30
|35
|7
|Оттава
|39
|14
|25
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|43
|32
|11
|67
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Миннесота
|40
|27
|13
|57
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|42
|23
|19
|48
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|45
|16
|29
|39
|8
|Аризона
|43
|10
|33
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|26
|19
|55
|2
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|3
|Лос-Анджелес
|46
|23
|23
|53
|4
|Калгари
|40
|21
|19
|48
|5
|Эдмонтон
|41
|22
|19
|47
|6
|Сан-Хосе
|45
|22
|23
|47
|7
|Ванкувер
|45
|20
|25
|46
|8
|Сиэтл
|44
|14
|30
|32
|1.02
|03:00
|
Детройт – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|1.02
|03:00
|
Коламбус – Флорида
|4 : 8
|1.02
|03:30
|
Торонто – Нью-Джерси
|6 : 4
|1.02
|03:30
|
Оттава – Эдмонтон
|3 : 2 ОТ
|1.02
|03:30
|
Чикаго – Ванкувер
|1 : 3
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|46
|63
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|40
|59
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|46
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|41
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|28
|2.1