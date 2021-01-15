«Русский Спаситель благословил нас своей волшебной игрой». Что пишут американские СМИ о дебюте Капризова

Обзор североамериканских СМИ о первом матче Кирилла Капризова в НХЛ за «Миннесоту» против «Лос-Анджелеса» (4:3 ОТ).

StarTribune

Состав «Уайлд» серьезно изменился после плодотворной работы в межсезонье генерального менеджера Билла Герина. И один из самых главных трансферов незамедлительно проявил себя.

Новичок Кирилл Капризов сенсационно дебютировал в НХЛ, реализовав выход один на один в овертайме с «Кингз» и отметившись двумя голевыми передачами.

Перехватив передачу соперника, Капризов разобрался с Джонатаном Куиком и забросил шайбу на отметке 3:47. Его лицо озарила улыбка, когда партнеры бросились к нему праздновать победу.

Капризов — первый игрок в истории НХЛ, набравший в дебютном матче три очка, включая гол в овертайме. Он также стал первым, кто отличился в дополнительное время в дебютном матче после Тима Суини из «Калгари», отметившегося аналогичным достижением 4 октября 1990 года.

StarTribune.

Hockeywilderness.com

Для «Миннесоты» это была первая из многих игр без особых ожиданий. Ничего особенного на кону, разве что надежды на индивидуальные действия некоторых игроков и общий прогресс, которого нужно достичь.

Но «Уайлд» выиграли этот триллер в овертайме. Все стало замечательно, и я не хочу, чтобы это чувство покидало меня. Кирилл Капризов, Русский Спаситель, выбранный в пятом раунде драфта, благословил нас своей волшебной игрой. Две голевые передачи и реализованный выход один на один в овертайме — весь хайп вокруг него объективный и заслуженный.

21:52 на льду — достаточно, чтобы вести партнеров вперед. Капризов сделал два броска в створ в дополнение к трем очкам. Сейчас, когда эмоции от победной шайбы в овертайме утихли, сложно поверить, что вся шумиха могла приуменьшить значение того, каким важным приобретением он стал для состава. Его так приятно видеть в «Миннесоте».

Hockeywilderness.com.

The Athletic

Да, плохие новости, фанаты «Уайлд». Если вы спали или выключили телевизор и уснули, когда «Миннесота» проигрывала в два гола после двух периодов, вы упустили нечто невероятное после победы 4:3.

В четверг вечером мы узнали, чего стоит ждать от Капризова. Всего через пять с половиной лет, или 2029 дней, после того как его задрафтовала «Миннесота», «Кирилл The Thrill» — или, как его называют партнеры, «Dollar Bill Kirill» — оправдал все ожидания от дебюта в НХЛ. Кирилл не просто стал первым игроком в истории «Уайлд», набравшим три очка в своем дебютном матче НХЛ, но и третьим в истории лиги — и первым после Тима Суини из «Калгари» в сезоне-1990/91, — отличившимся в овертайме.

Капризов ассистировал Бродину в первом периоде. Он давал понять партнерам, что им стоит быть готовым к передачам, когда он получает шайбу. Он очень быстрый, равно как и каждое его решение на льду.

Иронично, что на самом деле Кирилл не забросил победный гол клюшкой. Этот гол не станет самым красивым в НХЛ, но он определенно получился эффектным.

Только вдумайтесь: в дебютном матче главный тренер Дин Эвасон так доверял Капризову, что он провел 21 минуту и 52 секунды — больше всех нападающих «Уайлд». Капризову уже 23 года — так что он не 18-летний новичок. Но что впечатлило больше всего, так это, насколько он хорош в обороне.

Капризов делает игру зрелищной для просмотра и добавляет нечто новое в состав «Уайлд». Если он получает шайбу, вам лучше быть готовым к передаче, особенно, если вы у ворот. Если Кирилл с шайбой, вратарю нужно быть готовым к броску.

The Athletic.

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон

«В нападении к нему никаких вопросов быть не может. Но и в защите он отрабатывал очень хорошо. Иногда тренеры опасаются выпускать новичков на лед. Но когда речь заходит о таком игроке, то все сомнения отпадают», — приводит слова Эвансона сайт НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» Зак Паризе

«Он играл с шайбой, когда она у него на крюке. Он работал над тем, чтобы вернуть ее, когда мы были свободны. Ему очень повезло забросить победный гол в овертайме. Я думаю, он заслужил это. У него была действительно хорошая игра», — приводит слова Паризе The Athletic.