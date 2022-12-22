Российский защитник подписал главный контракт в жизни. Заслужил ли он эти деньги?

Артем Зуб — еще на четыре года в «Оттаве».

Защитник «Оттавы» Артем Зуб продолжает восстановление после перелома челюсти, полученного в начале декабря в матче с «Рейнджерс», но теперь он это будет делать с прекрасным настроением. Вчера клуб объявил о продлении с ним контракта на четыре года и общую сумму 18,4 миллиона долларов. Соглашение вступает в силу со следующего сезона. Зуб стал четвертым русским защитником в НХЛ по размеру зарплаты — впереди только Сергачев, Проворов и Орлов. Это именно тот случай, когда хорошие деньги достались игроку абсолютно заслуженно.

После приезда в «Оттаву» летом 2020-го Зуб, которому было уже 24 года, сходу влился в основной состав и шаг за шагом собирал плюсы в собственную репутацию. Праворукий, спокойный, исполнительный, жесткий с хорошим катанием и скромный по характеру — великолепная характеристика для игрока его амплуа. Набранные очки, на которые любят смотреть в первую очередь, применительно к игре Зуба — второстепенный фактор. Он — игрок, на которого может положиться тренер в самые сложные минуты. За два с небольшим сезона в составе одного из худших клубов лиги хабаровчанин имеет положительный показатель полезности (+4 в 142 матчах). Это почти фантастика. Неслучайно, что поклонники продвинутой статистики обожают Зуба. Хотя и визуально он производит сильное впечатление.

В нынешнем сезоне его среднее игровое время выросло до 22 минут. Надо учитывать, что россиянин не выходит в большинстве и выполняет самую неблагодарную работу, играя против ведущих форвардов соперника в равных составах и меньшинстве. Для «Оттавы» большое счастье сохранить ведущего защитника за вменяемые для рынка деньги. Летом он мог выйти на рынок свободных агентов и на него был бы огромный спрос. До того, как Зуб продлил контракт, его фамилия фигурировала в разнообразных слухах. Кто бы из фаворитов отказался от возможности приобрести качественного игрока с нынешней зарплатой всего в 2,5 миллиона даже на остаток сезона?

Наверное, на рынке игрок бы получил больше. Но, видимо, сам игрок решил не искать добра от добра. По истечении нового соглашения ему будет только 31 год — идеальный возраст, чтобы подписать еще один выгодный контракт.

Важную роль в карьере Зуба почти десять лет назад сыграл нынешний тренер ЦСКА Игорь Кравчук. Тогда он возглавлял юниорскую сборную России, которая перед домашним чемпионатом мира в Сочи-2013 потеряла по разным причинам сразу четырех ведущих защитников 1995 года рождения. Из них позднее на высоком уровне заиграл только Задоров. Кравчук разглядел потенциал Зуба, который выступал без особого блеска в составе «Амурских Тигров», и впервые пригласил его в национальную команду. Позднее прославленный в прошлом защитник сборной СССР и ряда клубов НХЛ дал хорошие рекомендации об Артеме уже «Оттаве», где сам когда-то играл. Подписание Зуба, который никогда не был задрафтован в НХЛ, стало одной из самых выгодных сделок для «Сенаторов» в последние годы. Нынешний контракт — это хорошее продолжение истории обычного парня, который за счет трудолюбия и работоспособности добрался из Хабаровска до НХЛ. Есть полная уверенность в том, что это лишь один из этапов на пути к чему-то большему.