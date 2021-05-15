Российского защитника оценили в НХЛ, вдвое увеличив контракт. В чем его секрет?

Обзор дня Алексея Шевченко.

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Расставание

«Авангард» снова потерял помощника Боба Хартли. Сколько уж их было за последнее время? Вячеслав Козлов, Майк Пелино, теперь команду покидает Константин Шафранов. Ни для кого уже не секрет, что он переходит в систему СКА. Это стало понятно после того, как тренера неожиданно назначили в сборную сразу после финала Кубка Гагарина.

Считается, что Шафранов умеет ставить большинство. И против цифр не поспоришь. Хабаровский «Амур», который едва попал в плей-офф, стал четвертым в лиге по реализации лишнего в сезоне-2017/18. В следующие три года Шафранов дважды становился чемпионом по реализации лишнего. В сезоне-2018/19 с «Автомобилистом» и в прошлом чемпионате с «Авангардом». Небольшой спад был год назад, но команда из Екатеринбурга все равно была в четверке. Я беру только регулярный чемпионат, в плей-офф слишком много мелких факторов, объективности там мало, ведь соперники не меняются постоянно. Например, лучший клуб нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина — минское «Динамо».

Получается, и правда, что это какой-то уникальный специалист с редким опытом работы в ECHL. Пусть это и третья по значимости лига Америки, но принципы там североамериканские. Однако работать в СКА — это серьезное испытание. Там не прощают ошибок, а из первой команды легко угодить на трибуны в качестве «аналитика» или стать ассистентом в «СКА-Варягах». Говорят, что Шафранов не стал своим в штабе «Авангарда». Да это вообще неважно. Хоть не разговаривай ни с кем — цифры говорят о другом. Вероятно, именно в пятницу команда из Балашихи понесла самую существенную потерю в это межсезонье.

Artem Zub signs 2 year contract extension with Ottawa Senators! #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/k3IPwWDNzL — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) May 14, 2021

Контракт

Защитник Артем Зуб заключил новое соглашение с «Оттавой». Хоккеист — открытие нынешнего сезона в НХЛ среди российских игроков. Да-да, все видели цифры Кирилла Капризова, но не было ни одного человека, кто бы сомневался в том, что у форварда ЦСКА получится. Перспективы воспитанника хабаровского клуба оценивались очень осторожно. Вроде бы в России Артем неоднократно доказывал, что является лучшим. Он привлекался в сборную, много играл в питерском клубе, но ведь не сказать, что был ярким персонажем. Аккуратный, не рисковый, с довольно скромной статистикой. Но было в нем что-то такое, отчего тренеры безоговорочно доверяли хоккеисту. При этом каждый, кто составлял рейтинг защитников, вряд ли бы включил Зуба в пятерку лучших по итогам сезона. Некоторые бы просто забыли о нем.

Однако всю эту скромность, неприметность неожиданно оценили в НХЛ. Да, нынешний сезон не совсем объективен, «Оттаве» пришлось играть только с канадскими клубами, да и «Сенаторы» быстро потеряли шансы на выход в плей-офф. Но Зуб выглядел прекрасно. Основательность стала его основным козырем, а когда он стал подключаться к атакам, так вообще превратился в одного из лучших в команде.

В следующем сезоне просто не будет, если сыграют полноценный чемпионат, но теперь ясно, что Артем с этим справится. Два года в «Оттаве», двукратное повышение зарплаты в последний год, больше миллиона в ближайший сезон. По-моему, идеально для Зуба.

Шанс

Кирилл Пилипенко — один из самых техничных хоккеистов в российском хоккее. Уроженец Екатеринбурга умеет обращаться с шайбой так, как у многих не получится даже после длительных тренировок. Его всегда сравнивали с Павлом Дацюком, и я, видя некоторые тренировки Кирилла, никогда с этим не спорил. Голы в стиле лакросс он забивал задолго до того, как этим стал поражать молодой Матвей Мичков. При этом для Пилипенко это не считалось трюком, он из тех, кто применяет подобные шаги не задумываясь, на автомате.

Но с КХЛ у Кирилла как-то не складывалось, хотя он дебютировал там семь лет назад. И в четырех матчах за московское «Динамо» дважды поражал ворота, а ведь тогда нападающему было 17 лет. Но стать игроком основного состава Пилипенко так и не смог. Не слишком удачно все было в Екатеринбурге, короткая поездка во Владивосток тоже не принесла результата, зато в Высшей лиге Пилипенко был одним из сильнейших форвардов. 104 шайбы в 226 матчах, 211 очков.

И этим летом Кирилл впервые получает возможность выйти на новый уровень. «Автомобилист» обменял игрока в «Сочи». Возможно, это очередная скрытая аренда, неважно. Для Кирилла это идеальное развитие ситуации. На Черном море потеряли Сергея Шмелева, и теперь там нужен хоккеист, способный раздавать и завершать, а Пилипенко подходит на эту позицию идеально. Но если он и в такой ситуации потеряется, то больше никаких возможностей не будет.