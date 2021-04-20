Капризов побил рекорд клуба, который держался 20 лет. Он тащит «Миннесоту» в плей-офф

А вот приз лучшему новичку сезона теперь под угрозой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Миннесота» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Капризов — 18 (бол., Бонино, Фиала), 9:19 — 0:1. Фишер — 1, 14:28 — 1:1. Гринуэй — 6 (Фолиньо, Эрикссон Эк), 23:37 — 1:2. Юханссон — 6 (бол., Дамба, Сутер), 29:38 — 1:3. Голигоски — 3 (Чикран, Келлер), 41:15 — 2:3. Фиала — 15 (Соуси, Коул), 46:20 — 2:4. Бродин — 6 (п.в., Дамба, Бонино), 57:53 — 2:5.

Вратари: Кемпер (56:19 — 56:32, 57:06 — 57:53) — Тэлбот.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 24 (7+10+7) — 24 (9+10+5) .

Наши: Любушкин (17.58/1/-1) — Капризов (15.33/4/-1).

20 апреля. Глендейл. Gila River Arena.

В текущем сезоне «Миннесота» не может похвастаться впечатляющими показателями в выездных матчах. Команда Дина Эвасона в 22-х играх в гостях одержала всего 10 побед. Однако сегодня «Уайлд» разобрались на чужом льду с «Аризоной», для которой сейчас каждый набранный балл на вес золота.

Команды долго раскачивались, а к восьмой минуте первого периода болельщики увидели всего один бросок. Кто-то обязан был разбудить сонное царство посреди пустыни, и сделала это «Миннесота». Гости после фола Джэйкоба Чикрана на Викторе Раске получили численный перевес и уверенно реализовали попытку. Классный розыгрыш получился у «дикарей», а эффектной передачей Ника Бонино воспользовался Кирилл Капризов.

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Российский форвард не только забросил во втором матче подряд, но и наконец-то побил рекорд Мариана Габорика. Капризов набрал 37 (18+19) очков, и теперь это лучший показатель среди новичков в клубной истории. Знаменитый словак в сезоне 2000/01 записал на свой счет 36 (18+18) баллов, но сделал это за 71 матч. Кирилл уложился в 44. До снайперского рекорда ему остался лишь один гол.

Серьезных проблем команда Капризова сегодня не испытала. В последнее время «Миннесота» умеет действовать вспышками и включать обороты в нужный момент. Предыдущие игры против «Сан-Хосе» это лишь подтвердили. Именно поэтому шайба Кристиана Фишера не смутила гостей. Во втором периоде «дикари» отличились дважды, а Маркус Юханссон реализовал для команды второе большинство. Это нечастое явление для «Уйалд», ведь по реализации лишнего они занимают лишь 25-е место в лиге. Впрочем на старте чемпионата ситуация была еще плачевнее.

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Гости могли закрывать интригу уже во второй двадцатиминутке, но четвертый гол команды отменили из-за неочевидной атаки на вратаря. Однако «Миннесоте» это не помешало довести дело до конца. На точный бросок Алекса Голигоски «дикари» ответили дважды. Йонас Бродин забил уже в пустые ворота.

Таким образом, команда Капризова одержала четвертую победу подряд. На данный момент «Уайлд» занимают третью сточку Западного дивизиона и пока сложно представить, что каким-то образом они упустят путевку в плей-офф. А вот с наградой лучшего новичка регулярного чемпионата все оказалось не так однозначно.