«Рейнджеры» выиграли 3:1, Артемий отметил 400-ю игру в НХЛ тремя набранными очками.

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Зукер — 3 (Руведел, Малкин), 9:05 — 0:1. Руни — 2 (Панарин, Линдгрен), 37:42 — 1:1. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 51:10 — 2:1. Панарин — 5 (п.в., Стром), 59:59 — 3:1.

Вратари: Шестеркин (37:19 — 37:42) — Десмит (58:03).

Штраф: 17 — 13.

Броски: 24 (9+6+9) — 26 (12+5+9).

Наши: Бучневич (21.41/6/0), Панарин (19.37/2/+1) — Малкин (23.32/2/0).

2 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» в четвертый раз в сезоне встречались с «Питтсбургом» и впервые одержали победу. Возможно, она поможет команде из Нью-Йорка воспрянуть духом и улучшить свою игру в текущем сезоне.

Помимо Артемия Панарина юбилейный вечер был и у форварда команды Райана Строума. Канадец проводил свой 500-й матч в НХЛ. Оба игрока в этой встрече смогли набрать очки. Место в воротах «Рейнджерс» занял Игорь Шестеркин, для которого победа была очень важна в психологическом плане. До этого в четырех матчах в старте россиянин смог одержать только одну викторию. Сегодня Игорь чувствовал себя уверенно и отметился несколькими эффектными сейвами. «Наконец-то он выглядел самим собой» — писали после матча американские болельщики в твиттере.

Стоит отметить, что сегодня Шестеркин едва не стал жертвой лакросс-гола в исполнении Сидни Кросби, но капитан «Питтсбурга» не сумел исполнить трюк. Возможно, оно и к лучшему. Потому что интернет от количества просмотров точно бы сломался.

Sid almost just broke the internet pic.twitter.com/qML1dpo6cR — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) February 2, 2021

Впрочем, гости сумели отличиться еще до этого супер-момента. Джейсон Цукер забросил в третий раз в четырех последних матчах. В списке ассистентов числится Евгений Малкин. У российского форварда 5 (1+4) очков в десяти играх.

Three goals in his last four games?



Not bad, @Jason_Zucker16. Not bad at all! pic.twitter.com/zukYfGaytA — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 2, 2021

С защитниками у «Рейнджерс» - беда. Из-за травмы не смог доиграть встречу Брендан Смит, а так же в составе команды отсутствовал Тони Деанжело. После прошлой игры американец решил, что подраться с Александром Георгиевым будет весело. Теперь, вероятно, ему придется махать кулаками в другом месте.

Несмотря на обстановку внутри коллектива, нью-йоркцы смогли собраться с мыслями. В середине второго периода счет сравнял Кевин Руни. Получилось сделать это на отложенном штрафе. Результативная передача на счету Панарина.

Fight for it + make it count. pic.twitter.com/cNfOGGihkr — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2021

Вперед «Рейнджерс» вышли благодаря точному броску Криса Крайдера. Артемий снова в деле.

Kreider, from Fox and Panarin.



You love to see it. pic.twitter.com/GgxGIxOuXM — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2021

Концовка встречи получилась очень напряженной, но «Рейнджерс» на характере смогли дожать соперника. Когда речь идет о характере, то самый раз посмотреть, как самоотверженно действуют Шестеркин и К'Андре Миллер.

Панарин не мог уйти в этот вечер без гола и отправил шайбу уже в пустые ворота.

We ?? Bread pic.twitter.com/LUO45LrX33 — New York Rangers (@NYRangers) February 2, 2021

Таким образом, Артемий поучаствовал во всех голах своей команды и в очередной раз отметился крутым достижением. Только пять незадрафтованных игроков в истории НХЛ набирали в 400-х матчах больше очков, чем Панарин.

Artemi Panarin (1-2—3) factored on all three @NYRangers goals tonight while skating in his 400th career game.



Only five undrafted players have recorded more points through their 400th career game than @artemiypanarin. #NHLStats pic.twitter.com/KWTJPlRC7o — NHL Public Relations (@PR_NHL) February 2, 2021

Ну, и куда без обнимашек для Шестеркина. Сегодня он, безусловно, их заслужил.