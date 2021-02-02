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Панарин и Шестеркин наконец-то обыграли «Питтсбург». Российский вратарь — первая звезда матча

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 08:00
2 февраля. «Рейнджерс» — «Питтсбург» (3:1). Шестеркин и Панарин отмечают победу. Фото ХК «Рейнджерс»
2 февраля. «Рейнджерс» — «Питтсбург» (3:1). Шестеркин и Панарин отмечают победу. Фото ХК «Рейнджерс»
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«Рейнджеры» выиграли 3:1, Артемий отметил 400-ю игру в НХЛ тремя набранными очками.

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы: Зукер — 3 (Руведел, Малкин), 9:05 — 0:1. Руни — 2 (Панарин, Линдгрен), 37:42 — 1:1. Крайдер — 4 (бол., Фокс, Панарин), 51:10 — 2:1. Панарин — 5 (п.в., Стром), 59:59 — 3:1.
Вратари: Шестеркин (37:19 — 37:42) — Десмит (58:03).
Штраф: 17 — 13.
Броски: 24 (9+6+9) — 26 (12+5+9).
Наши: Бучневич (21.41/6/0), Панарин (19.37/2/+1) — Малкин (23.32/2/0).
2 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

«Рейнджерс» в четвертый раз в сезоне встречались с «Питтсбургом» и впервые одержали победу. Возможно, она поможет команде из Нью-Йорка воспрянуть духом и улучшить свою игру в текущем сезоне.

Помимо Артемия Панарина юбилейный вечер был и у форварда команды Райана Строума. Канадец проводил свой 500-й матч в НХЛ. Оба игрока в этой встрече смогли набрать очки. Место в воротах «Рейнджерс» занял Игорь Шестеркин, для которого победа была очень важна в психологическом плане. До этого в четырех матчах в старте россиянин смог одержать только одну викторию. Сегодня Игорь чувствовал себя уверенно и отметился несколькими эффектными сейвами. «Наконец-то он выглядел самим собой» — писали после матча американские болельщики в твиттере.

Стоит отметить, что сегодня Шестеркин едва не стал жертвой лакросс-гола в исполнении Сидни Кросби, но капитан «Питтсбурга» не сумел исполнить трюк. Возможно, оно и к лучшему. Потому что интернет от количества просмотров точно бы сломался.

Впрочем, гости сумели отличиться еще до этого супер-момента. Джейсон Цукер забросил в третий раз в четырех последних матчах. В списке ассистентов числится Евгений Малкин. У российского форварда 5 (1+4) очков в десяти играх.

С защитниками у «Рейнджерс» - беда. Из-за травмы не смог доиграть встречу Брендан Смит, а так же в составе команды отсутствовал Тони Деанжело. После прошлой игры американец решил, что подраться с Александром Георгиевым будет весело. Теперь, вероятно, ему придется махать кулаками в другом месте.

Несмотря на обстановку внутри коллектива, нью-йоркцы смогли собраться с мыслями. В середине второго периода счет сравнял Кевин Руни. Получилось сделать это на отложенном штрафе. Результативная передача на счету Панарина.

Вперед «Рейнджерс» вышли благодаря точному броску Криса Крайдера. Артемий снова в деле.

Концовка встречи получилась очень напряженной, но «Рейнджерс» на характере смогли дожать соперника. Когда речь идет о характере, то самый раз посмотреть, как самоотверженно действуют Шестеркин и К'Андре Миллер.

Панарин не мог уйти в этот вечер без гола и отправил шайбу уже в пустые ворота.

Таким образом, Артемий поучаствовал во всех голах своей команды и в очередной раз отметился крутым достижением. Только пять незадрафтованных игроков в истории НХЛ набирали в 400-х матчах больше очков, чем Панарин.

Ну, и куда без обнимашек для Шестеркина. Сегодня он, безусловно, их заслужил.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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