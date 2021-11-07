Овечкин не дотянулся до рекорда, а Капризов вышел на привычный график

Как сложилась ночь для русских звезд НХЛ?

После подписания крупного контракта от российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова ждали как минимум повторения успеха предыдущего сезона. Но на протяжении восьми игр шайба у нападающего не шла в ворота. И вот: долгожданный всеми поклонниками «Миннесоты» и, в частности, Капризова гол. Да ещё какой, в овертайме. Гол, который принёс победу после серии из трёх поражений.

Но после этого внимание к персоне Кирилла не угасает. Теперь все ожидают от него только большего. И вот он уже начинает мини-серию из матчей с забитыми голами.

В сегодняшней игре против «Питтсбурга» Капризов снова помогает своей команде одержать непростую победу. Российский нападающий открыл счёт в матче добиванием после броска Голигоски с передачи Годро.

Kirill Kaprizov finds the rebound and slides it home to open the scoring!#mnwild pic.twitter.com/cSwDr1DljE — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 6, 2021

В третьем периоде «Миннесота» уступала в две шайбы, но спаслась. Начался камбэк с гола Сперджена, в котором поучаствовал и Капризов.

Jared Spurgeon with the redirect to bring Minnesota within one!#mnwild pic.twitter.com/RLaYSsuKwM — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 7, 2021

А сравнять счет «Уайлд» удалось вообще всего за три секунды до окончания основного времени!

HARTMAN IN THE FINAL SECONDS! Ryan Hartman ties it up with just two ticks left!#mnwild pic.twitter.com/KcyyyWJga4 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) November 7, 2021

Ну а напоследок Кирилл уверенно реализовал послематчевый буллит. «Миннесота» взяла два очка, хотя казалось, что они в кармане у соперника.

Kirill keeps it aliveeee ? pic.twitter.com/X6uBD9A9FX — Bally Sports North (@BallySportsNOR) November 7, 2021

Овечкин — все еще в одной шайбе от Халла

Голов сегодня ждали и от другого российского нападающего — Александра Овечкина. Великому осталась одна шайба до рекорда Бретта Халла, в его активе сейчас 740 голов в регулярных чемпионатах. И две, чтобы выйти на чистое четвертое место в гонке снайперов за всю историю НХЛ. На третьем месте — Яромир Ягр с 766 заброшенными шайбами. И если Овечкин сохранит темп, который задал в начале регулярки, то обойдет Ягра если не к середине, то к концу сезона точно.

Но сегодня Овечкину отличиться не удалось. Его команда уступила «Филадельфии» на домашнем льду со счётом 1:2. Никто из российских игроков не отметился результативными действиями.

Судя по этому видео, настроение у Великого сегодня было хорошее.

В третьем периоде Овечкин вообще не уходил со льда, сыграв 9 минут и 55 секунд. Не помогло. Всего на льду российский форвард провел 22 минуты и 16 секунд (лидер среди нападающих обеих команд) и бросил шесть раз — безрезультатно.

Alex Ovechkin played 9:55 in the third period tonight, including 5:14 of the final 7:05.



Carlson played 9:37 in the third, Kuznetsov 9:11. — Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) November 7, 2021

Впрочем, зато сегодня все увидели, как капитан «Вашингтона» умеет отрабатывать в обороне.

Следующий матч у «Вашингтона» — против «Баффало» (9 ноября, 3 ночи по московскому времени). «Сэйбрз» здорово начали сезон, но проиграли четыре последних матча подряд. Чем не удачный соперник для того, чтобы Овечкин уже в этой игре обошел Халла?

Надежда Тонконог