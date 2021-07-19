Статус «конфликт». Почему обладатель Кубка Стэнли не хочет играть в Хабаровске за 4 миллиона в месяц

Что грозит форварду Андрею Локтионову за демарш после обмена из ЦСКА в «Амур».

Забастовка Локтионова

Скандальная история отказавшегося играть за «Амур» Андрея Локтионова — редкость для нашего хоккея. Казалось, все хоккеисты осознали, что их профессия подразумевает неожиданные смены клубов и вставать в позу — только вредить самому себе. Обменяли — будь добр, лети и отрабатывай контракт. Ведь хоккеист, подписывая соглашение с условным клубом X , подтверждает возможность трейда в другую команду.

И уж тем более все должны осознавать новые реалии, продиктованные потолком зарплат. Еще пару лет назад составы комплектовались по принципу «есть деньги — беру». Сейчас диспозиция изменилась. Потолок заставил менеджеров серьезнее включиться в работу и изыскивать хитрые ходы, чтобы, во-первых, уложиться в платежку, а во-вторых, собрать боеспособный коллектив. Представить, что несколько лет назад ЦСКА обменял бы такой ценный лот, как Локтионов, в «Амур», очень сложно. Сегодня это — обычное дело.

В Хабаровск Андрей так и не прилетел и не подписал контракт с новым клубом. «Амур» церемониться с обладателем Кубка Стэнли не стал — и выписал форварду статус «конфликт». Клуб занял принципиальную позицию, и теперь только от прихоти «Амура» зависит будущее Локтионова в КХЛ. Права на него закреплены за «тиграми» до окончания карьеры, и они будут распоряжаться ими только в своих интересах. Идти на уступки ради того, чтобы расстаться с проблемным активом, — не выход «Амура». А подходящих вариантов для обмена Андрея пока не поступало.

Что такое статус «конфликт»?

Обратимся к Правовому регламенту КХЛ, где в статье 11 первой главы подробно описаны ситуации, при которых хоккеисту присваивается статус «конфликт». Черную метку получит игрок с действующим контрактом, самовольно покинувший клуб и не выполнивший обязательства перед ним. Игрок, который не выплатил клубу компенсацию при разрыве соглашения по собственной инициативе. Хоккеист, которого обменяли в другой клуб, но он отказывается заключить контракт с новой командой на прежних условиях. Либо — в иных спорных ситуациях, возникающих между игроком, клубом или лигой.

У клуба в таком случае остается два выхода. Первый — обменять «конфликтного» хоккеиста в другую команду. Второй — ждать, пока он рассчитается по своим обязательствам. Выплачивать зарплату игроку такого статуса не нужно. Хоккеист же теоретически может договориться о контракте в другой лиге — например, НХЛ, АХЛ или в Европе, но только при условии, что новый клуб согласится принять игрока в подобном статусе.

В одной «команде» с Малкиным

Самый звездный хоккеист с «конфликтным» статусом в КХЛ — это Евгений Малкин. Информация об этом появилась практически случайно. Первый вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков, отвечая на вопрос о возвращении Малкина на родину, обмолвился, что у Евгения «незакрытый контракт» с «Металлургом» и у клуба сохранены права на игрока.

Позже пресс-служба КХЛ пояснила коллегам из Sport 24, что Малкину в системе КХЛ присвоен статус «конфликт». А все потому, что в локаутном сезоне-2012/13 Евгений не доработал контракт, который был приостановлен летом 2006 года, когда магнитогорец сбежал в НХЛ. Об этой истории у нас выходил большой материал — почитайте, если забыли, как Малкин со скандалом улетел в Питтсбург.

Если на заре карьеры Евгений вернется в Россию, ему потребуется отработать контрактные обязательства перед «Металлургом». То есть и права на Малкина в системе координат КХЛ остаются у «Магнитки». Переход в любой другой клуб возможен только по согласованию со «сталеварами».

«Амуру», к слову, не впервой сталкиваться с «конфликтными» персонажами. Хабаровчане в сезоне-2008/09 привезли американского защитника Брайса Лэмпмэна, который провел за них только девять матчей. У хоккеиста оставался действующий контракт, подписанный им и его агентом Полом Теофаносом, но защитник летом не явился на предсезонный сбор. Лэмпмэн то ли запамятовал, то ли осознанно забыл о соглашении с дальневосточниками и договорился о контракте с «Сент-Луисом». Для прояснения ситуации руководство хабаровчан обратилось в КХЛ, и лига присвоила Брайсу статус «конфликт».

Американец от этого горевать не стал. Полтора года он отыграл в АХЛ, попробовал себя в Германии и Швейцарии, а в 2014-м завершил карьеру в чемпионате Норвегии. Ни о каком исполнении контрактных обязательств перед «Амуром» Лэмпмэн, разумеется, не помышлял. С такой же ситуацией осенью 2012 года столкнулись в «Тракторе». Челябинский клуб 18 июля заключил контракт с нападающим Юхаматти Аалтоненом, но к тренировкам финн так и не приступил. Колоритный форвард, покоривший сердца магнитогорских болельщиков, пока играл за «Металлург» с 2010 по 2012 год, проигнорировал предсезонные сборы «Трактора».

ЦИБ присвоил Аалтонену статус «конфликт» — права на хоккеиста в России закрепились за челябинцами. Юхаматти вернулся в КХЛ в сезоне-2014/15 вместе с «Йокеритом». Финны выменяли права на нападающего у московского «Динамо», которые ранее получили их от «Трактора» в обмен на денежную компенсацию.

Будущее Локтионова

Путь Аалтонена — наиболее оптимальный выход и для Локтионова, но для этого какой-то клуб должен захотеть забрать форварда и предложить «Амуру» что-то ценное взамен. Принципиальными заявлениями на сайте хабаровчане подтверждают, что спускать историю на тормозах не собираются. От вставшего в позу обладателя Кубка Стэнли они хотят получить максимальную выгоду. Даже если для этого придется принимать непопулярные решения — бастовать и не пускать игрока в КХЛ.

Агент Локтионова Сергей Исаков заявил, что его клиент готов даже пропустить сезон или рассмотреть варианты в других лигах. Дорога в НХЛ для Андрея точно закрыта, односторонний контракт в АХЛ в таком возрасте подпишет только сумасшедший. Лучше лететь в «Амур», где хотя бы будешь зарабатывать по 4 миллиона рублей ежемесячно, а не несколько десятков тысяч долларов за сезон. Переезд в Европу влечет не меньше подводных камней: новое место жительства, новая лига, другой язык и менталитет.