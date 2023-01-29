Русский финн спас свою команду! Он едет на Матч звезд
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Смит — 3, 16:50 — 0:1. Монтур — 10 (Барков, Ткачак), 28:55 — 1:1. Койл — 11, 37:55 — 1:2. Беннетт — 12 (Гудас), 48:29 — 2:2. Пастрняк — 38 (Грызлик, Крейчи), 59:11 — 2:3. Барков — 14 (Экблад, Ткачак), 59:57 — 3:3. Райнхарт — 17 (Барков, Лунделл), 60:17 — 4:3.
Вратари: Лион — Суэймен.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 37 (9+14+13+1) — 40 (17+17+6+0).
29 января. Майами. FLA Live Arena. 18058 зрителей.
«Флорида» и «Бостон» выдали настоящее представление для болельщиков и подарили один из самых драматичных матчей нынешнего сезона. С апреля прошлого года «Брюинз» не проигрывали в двух матчах подряд, но сегодня внушительная серия команды прервалась. Трех секунд не хватило гостям, чтобы увезти из солнечного штата победу, но «Пантерз» проявили стальной характер и спаслись в, казалось, уже безвыходной ситуации.
Одним из главных героев противостояния стал капитан команды Александр Барков. Финский нападающий набрал 3 (1+2) очка в матче, но главным его действием стала шайба, заброшенная за три секунды до окончания третьего периода. Меньше чем за минуту до этого Давид Пастрняк вывел «Бостон» вперед. Однако хозяева не растерялись, сняли голкипера, а Барков хитрым броском переиграл Джереми Свэймана.
Благодаря этому голу встреча перешла в овертайм, который продлился всего 17 секунд. Не успели «Брюинз» отойти от предыдущей шайбы, как Сэм Райнхарт мощным броском поразил цель, и сделал это с передачи все того же Баркова. 4 февраля сын советского и российского хоккеиста Александра Баркова заменит в Матче всех звезд травмированного Остона Мэттьюса. Капитан «Флориды» заслужил находиться в компании лучших игроков лиги, а в нынешнем сезоне у него уже 46 (14+32) очков в 41 игре.
Шансы на плей-офф у «Флориды» по-прежнему туманны, но такая волевая победа может помочь команде наконец-то воспрянуть духом. Этот состав способен на гораздо большее, чем-то, что команда показывает сейчас. Хотя светлых пятен в игре коллектива становится немного больше и появляются новые герои. Сегодня вновь отличился защитник «Пантерз» Брэндон Монтур и продлил свою результативную серию до восьми матчей. Это новый рекорд среди всех защитников в истории клуба.
Капризов продлил серию
«Миннесота» — «Баффало» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Куинн — 8, 2:22 — 0:1. Эрикссон Эк — 18 (бол., Капризов, Зуккарелло), 3:35 — 1:1. Гиргенсонс — 5 (Окпосо, Кребс), 29:50 — 1:2. Сперджен — 9 (Годро, Миддлтон), 32:39 — 2:2.
Победный буллит: Капризов.
Вратари: Флери — Луукконен.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (13+9+10+3) — 31 (9+11+10+1).
Наши: Капризов (23.35/5/0) — Любушкин (14.54/0/0).
29 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19212 зрителей.
«Миннесота» во второй игре подряд добыла победу за пределами основного времени. На этот раз команда Дина Эвасона дома обыграла «Баффало», но пришлось прилично помучиться. Дважды в матче хозяева были вынуждены отыгрываться, но в одном из случаев на помощь пришло спасительное большинство. По этому компоненту «Дикари» входят в десятку лучших команд лиги (24,2 процента) и снова доказали почему. Кирилл Капризов нашел передачей Эрикссона Эка, и тот забил свой 18-й гол в сезоне.
Капризов был заметен на протяжении всей игры, нанес пять бросков по воротам соперника, но сумел забить только в серии послематчевых буллитов. Россиянин издевательским броском переиграл Укко-Пекку Лукконена и принес своей команде победу. Результативная серия Кирилла длится уже пять матчей, а всего на его счету 59 (27+32) очков в 48 играх. «Миннесота» продолжает быть крайне неудобной командой для любого соперника.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|32
|17
|72
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|52
|26
|26
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|4 : 1
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|5 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26