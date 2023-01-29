Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

29 января, 10:15

Русский финн спас свою команду! Он едет на Матч звезд

Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Барков и Радко Гудас празднуют победу.
Фото USA Today Sports
Александр Барков — лучший игрок «Флориды».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Бостон» — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Смит — 3, 16:50 — 0:1. Монтур — 10 (Барков, Ткачак), 28:55 — 1:1. Койл — 11, 37:55 — 1:2. Беннетт — 12 (Гудас), 48:29 — 2:2. Пастрняк — 38 (Грызлик, Крейчи), 59:11 — 2:3. Барков — 14 (Экблад, Ткачак), 59:57 — 3:3. Райнхарт — 17 (Барков, Лунделл), 60:17 — 4:3.
Вратари: Лион — Суэймен.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 37 (9+14+13+1) — 40 (17+17+6+0).
29 января. Майами. FLA Live Arena. 18058 зрителей.

«Флорида» и «Бостон» выдали настоящее представление для болельщиков и подарили один из самых драматичных матчей нынешнего сезона. С апреля прошлого года «Брюинз» не проигрывали в двух матчах подряд, но сегодня внушительная серия команды прервалась. Трех секунд не хватило гостям, чтобы увезти из солнечного штата победу, но «Пантерз» проявили стальной характер и спаслись в, казалось, уже безвыходной ситуации.

Одним из главных героев противостояния стал капитан команды Александр Барков. Финский нападающий набрал 3 (1+2) очка в матче, но главным его действием стала шайба, заброшенная за три секунды до окончания третьего периода. Меньше чем за минуту до этого Давид Пастрняк вывел «Бостон» вперед. Однако хозяева не растерялись, сняли голкипера, а Барков хитрым броском переиграл Джереми Свэймана.

Благодаря этому голу встреча перешла в овертайм, который продлился всего 17 секунд. Не успели «Брюинз» отойти от предыдущей шайбы, как Сэм Райнхарт мощным броском поразил цель, и сделал это с передачи все того же Баркова. 4 февраля сын советского и российского хоккеиста Александра Баркова заменит в Матче всех звезд травмированного Остона Мэттьюса. Капитан «Флориды» заслужил находиться в компании лучших игроков лиги, а в нынешнем сезоне у него уже 46 (14+32) очков в 41 игре.

Шансы на плей-офф у «Флориды» по-прежнему туманны, но такая волевая победа может помочь команде наконец-то воспрянуть духом. Этот состав способен на гораздо большее, чем-то, что команда показывает сейчас. Хотя светлых пятен в игре коллектива становится немного больше и появляются новые герои. Сегодня вновь отличился защитник «Пантерз» Брэндон Монтур и продлил свою результативную серию до восьми матчей. Это новый рекорд среди всех защитников в истории клуба.

Капризов продлил серию

«Миннесота» — «Баффало» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Куинн — 8, 2:22 — 0:1. Эрикссон Эк — 18 (бол., Капризов, Зуккарелло), 3:35 — 1:1. Гиргенсонс — 5 (Окпосо, Кребс), 29:50 — 1:2. Сперджен — 9 (Годро, Миддлтон), 32:39 — 2:2.
Победный буллит: Капризов.
Вратари: Флери — Луукконен.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 35 (13+9+10+3) — 31 (9+11+10+1).
Наши: Капризов (23.35/5/0) — Любушкин (14.54/0/0).
29 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19212 зрителей.

«Миннесота» во второй игре подряд добыла победу за пределами основного времени. На этот раз команда Дина Эвасона дома обыграла «Баффало», но пришлось прилично помучиться. Дважды в матче хозяева были вынуждены отыгрываться, но в одном из случаев на помощь пришло спасительное большинство. По этому компоненту «Дикари» входят в десятку лучших команд лиги (24,2 процента) и снова доказали почему. Кирилл Капризов нашел передачей Эрикссона Эка, и тот забил свой 18-й гол в сезоне.

Капризов был заметен на протяжении всей игры, нанес пять бросков по воротам соперника, но сумел забить только в серии послематчевых буллитов. Россиянин издевательским броском переиграл Укко-Пекку Лукконена и принес своей команде победу. Результативная серия Кирилла длится уже пять матчей, а всего на его счету 59 (27+32) очков в 48 играх. «Миннесота» продолжает быть крайне неудобной командой для любого соперника.

Александр Барков (хоккей)
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
4
4
Читайте также
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Министр обороны Украины признал тяжелую военную обстановку на востоке
В США назвали план Зеленского по захвату Крыма безумием
Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер
Покупатели F-35 не могут использовать истребители без разрешения США
Материалы сюжета: Матч звезд НХЛ 2023: составы команд и девять россиян во Флориде
Овечкин рассказал, что на Матч звезд НХЛ с ним поедут жена и дети
Овечкин: «Матч звезд НХЛ — хорошая возможность сыграть с лучшими хоккеистами и здорово провести время»
Овечкин не только снайпер, но и крушитель. Лучшие силовые приемы за его карьеру
Российский нападающий получил тяжелую травму. Он не сыграет до следующего сезона
ESPN снял документальный фильм об Александре Овечкине
Барков заменит травмированного Мэттьюса на Матче всех звезд НХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Малкин прекрасен и в 36 лет! Но сегодня все решил изумительный пас другого русского форварда

Овечкин не только снайпер, но и крушитель. Лучшие силовые приемы за его карьеру
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 49 32 17 72
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 52 26 26 58
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 50 15 35 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Детройт 48 21 27 50
7 Оттава 49 23 26 49
8 Монреаль 50 20 30 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 51 31 20 63
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 50 23 27 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Вегас 51 29 22 62
3 Лос-Анджелес 52 28 24 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
Результаты / календарь
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
30.01 01:00
Каролина – Бостон
 4 : 1
30.01 01:00
Торонто – Вашингтон
 5 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 31 1.86
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 19 2.26
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости