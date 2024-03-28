Зуб забросил 4-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Оттава» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 3-й минуте встречи шайбу забросил российский нападающий Артем Зуб. Для 28-летнего россиянина это 4-й гол в этом сезоне.