Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи», остальные 195 авторов — на 1-е
Журналист Pittsburgh Tribune-Review Сет Рорабо поставил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи».
Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ.
Рорабо поставил на первое место Давида Пастрняка («Бостон»). Далее, по мнению журналиста, идут Джейсон Робертсон («Даллас»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Мэттью Ткачак («Флорида»). Рорабо стал единственным из 196 представителей СМИ, кто не поставил Макдэвида на 1-е место в голосовании на «Харт Трофи».
По итогу, форвард «Эдмонтона» получил в сумме 1951 балл, Пастрняк (второе место и 1053 балла), Ткачак (третье место и 741 балл).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -