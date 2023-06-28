Журналист из Питтсбурга поставил Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи», остальные 195 авторов — на 1-е

Журналист Pittsburgh Tribune-Review Сет Рорабо поставил форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида на 5-е место в голосовании на «Харт Трофи».

Награда вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ.

Рорабо поставил на первое место Давида Пастрняка («Бостон»). Далее, по мнению журналиста, идут Джейсон Робертсон («Даллас»), Илья Сорокин («Айлендерс») и Мэттью Ткачак («Флорида»). Рорабо стал единственным из 196 представителей СМИ, кто не поставил Макдэвида на 1-е место в голосовании на «Харт Трофи».

По итогу, форвард «Эдмонтона» получил в сумме 1951 балл, Пастрняк (второе место и 1053 балла), Ткачак (третье место и 741 балл).