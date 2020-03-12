Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса

Супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Анастасия Шубская — опубликовала в своем Instagram новую фотографию. Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.

«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (перевод с англ. — распроданы)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится!» — подписала фото Анастасия.

Ранее НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.