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Жена Овечкина рассказала о панике, которая творится в США из-за коронавируса

12 марта 2020, 23:38
Александр Овечкин (слева) и его супруга Анастасия. Фото instagram.com
Александр Овечкин (слева) и его супруга Анастасия. Фото instagram.com
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Супруга российского нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — Анастасия Шубская — опубликовала в своем Instagram новую фотографию. Жена хоккеиста сообщила о панике, которая творится в США в связи с распространением коронавируса.

«В Америке приостановили сезон НХЛ, в магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock (перевод с англ. — распроданы)! В общем, паника с каждым днем все больше! Очень надеюсь что этот кошмар скоро закончится!» — подписала фото Анастасия.

Ранее НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата из-за эпидемии коронавируса.

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