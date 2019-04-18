Жена Малкина выложила фото сборной и написала: "До встречи"

Супруга российского нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина Анна Кастерова опубликовала фотографию перед чемпионатом мира 2019-го в своем Инстаграме. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице (Словакия).

На фотографии запечатлены хоккеисты сборной России на чемпионате мира 2014 года. Тогда национальная команда завоевала золотые медали турнира. Малкин забросил победную шайбу в ворота финнов (5:2).

– До встречи, – написала Кастерова.

Ранее "Питтсбург" Малкина вылетел в первом раунде Кубка Стэнли. "Пингвинз" проиграли "Айлендерс" со счетом 0-4 в серии.