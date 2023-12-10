Зайцев в матче с «Сент-Луисом» забросил вторую шайбу в сезоне

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса».

32-летний россиянин забросил шайбу на пятой минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Зайцева 2 (2+0) очка в 10 матчах сезона.