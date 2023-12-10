«Калгари» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» — 2:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Флэймз» отличились Егор Шарангович и Назем Кадри, у «Дэвилз» дубль оформил Нико Хишер, еще по голу забили Йеспер Братт и Тимо Майер.

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