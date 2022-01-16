Защитник «Вашингтона» Карлсон пропустит матч с «Ванкувером» из-за ковид-протокола

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон попал в ковид-протокол лиги. Он пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», сообщает журналист Саманта Пелл.

Ранее российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов был выведен из COVID-протокола Национальной хоккейной лиги. Также из списка выведен форвард Карл Хагелин.