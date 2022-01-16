Овечкин остался единственным игроком «Вашингтона», который не пропустил ни одного матча в сезоне

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон попал в COVID-протокол Национальной хоккейной лиги. Он пропустит предстоящую встречу регулярного чемпионата против «Ванкувера».

Таким образом, капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин остался единственным игроком «Столичных», который не пропустил ни одного матча в этом сезоне.

В этом регулярном чемпионате 36-летний россиянин провел 38 матчей, в который набрал 53 (23+28) очка.