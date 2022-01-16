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Сегодня, 21:26

Ламорелло прокомментировал скандал вокруг американского нападающего «Локомотива»

Иван Шитик
Корреспондент

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло коротко прокомментировал скандал, виновником которого стал нападающий «Локомотива» Рид Буше.

Ранее стало известно, что Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве — 12. По информации, спортсмен признал вину 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено.

Буше в 2011 году был задрафтован «Нью-Джерси» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 99-м номером. Ламорелло на тот момент занимал должность генерального менеджера клуба.

«Однозначно, наша организация не знала об этом происшествии», — приводит слова Ламорелло The Athletic.

Рид Буше
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Лу Ламорелло
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4 Питтсбург 37 22 15 49
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 37 13 24 33
8 Айлендерс 30 11 19 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 39 17 22 39
6 Баффало 37 11 26 28
7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 36 7 29 19
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2 Нэшвилл 39 24 15 51
3 Сент-Луис 38 22 16 49
4 Миннесота 34 22 12 46
5 Виннипег 34 17 17 39
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2 Лос-Анджелес 38 20 18 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 39 20 19 42
5 Калгари 34 17 17 40
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8 Сиэтл 37 10 27 24
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Эдмонтон – Оттава
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Сиэтл – Лос-Анджелес
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Александр Овечкин

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 38 25
Остон Мэттьюс

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Торонто

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И КН
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