Ламорелло прокомментировал скандал вокруг американского нападающего «Локомотива»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло коротко прокомментировал скандал, виновником которого стал нападающий «Локомотива» Рид Буше.

Ранее стало известно, что Буше признал себя виновным в изнасиловании несовершеннолетней девушки.

Преступление произошло в 2011 году, когда Буше было 17 лет, а его жертве — 12. По информации, спортсмен признал вину 13 декабря 2021 года в суде первой инстанции округа Ваштено.

Буше в 2011 году был задрафтован «Нью-Джерси» в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 99-м номером. Ламорелло на тот момент занимал должность генерального менеджера клуба.

«Однозначно, наша организация не знала об этом происшествии», — приводит слова Ламорелло The Athletic.