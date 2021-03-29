Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал победу над «Рейнджерс»

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (5:4). Для «Кэпиталз» эта победа стала третьей подряд.

«Мы неплохо начали чемпионат, и несмотря на определенные проблемы, старались прибавлять в каждом матче. Налаживали игру в защите, а когда даже уступали в счете, то старались совершить камбэки. Мы хотели занимать правильную позицию, чтобы выигрывать хоккейные поединки.

Это хорошо, что мы на правильном пути. Но календарь очень сложный, бывают по три матча за четыре дня. Мы не ищем никаких оправданий. Что есть, то есть. Главное, что ребята стараются и находят возможности побеждать. И матч с «Рейнджерс» — этому хороший пример. Мы не идеально провели третий период. Но нашли способ победить. Мы взяли два очка, движемся вперед и готовы к пятиматчевому выезду", — приводит слова Лавиолетта пресс-служба НХЛ.

В этом матче по шайбе забросили российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. Подробнее об этой встрече можно прочитать здесь.