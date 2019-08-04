Защитник "Вашингтона" Алексеев заявил, что ему нужно еще много работать

Защитник "Вашингтона" Александр Алексеев - о своих перспективах в команде.

Когда "Кэпиталз" в июне проводили лагерь развития для молодых игроков, тренер Тодд Рирден назвал 19-летнего Алексеева и еще одного хоккеиста двумя ведущими молодыми защитниками команды. По мнению директора "Кэпиталз" по развитию игроков Стива Ричмонда, 31-й номер драфта 2018 года может появиться в НХЛ уже в этом сезоне.

- Конечно, приятно, - цитирует Алексеева официальный сайт НХЛ. - Можно этим гордиться, но я знаю, что мне еще надо много работать. Нельзя успокаиваться. Надо трудиться, чтобы расти с каждым днем, становиться сильнее и лучше.

19-летний россиянин ранее выступал в Западной хоккейной лиге ЗХЛ за "Ред-Дир Ребелз". В прошлом сезоне он провел 49 матчей, набрав 43 (10+33) очка. В общей сложности за три сезона в ЗХЛ на его счету 135 игр и 101 (21+80) очко.

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