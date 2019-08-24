Защитник «Торонто» Сиси подал иск на производителей каминов

Защитник «Торонто» Коди Сиси и его гражданская жена Джейми Томпсон подали встречный иск в рамках дела о происшествии на вечеринке, устроенной хоккеистом.

Пострадавшая — женщина по имени Хана Энгел — ранее потребовала с игрока около 8 миллионов долларов компенсации за физический и моральный ущерб.

В своем иске она утверждала, что на вечеринке, которую 9 мая 2018 года организовал Сиси, Томпсон, пытаясь поджечь настольный биокамин, допустила нарушение техники безопасности, что, в результате, привело к получению Энгел серьезных ожогов.

Энгел подала первичный иск 23 июля — против Сиси, Томпсон, а также производителя каминов. Никаких уголовных обвинений предъявлено не было.

Сиси и Томпсон выдвинули перекрестный иск против производителя и дистрибьютора с целью покрытия ими всех судебных издержек. В их заявлении утверждается, что все убытки были вызваны исключительно небрежностью производителя.