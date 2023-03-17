Сергачев впервые в НХЛ набрал 50 очков

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б) и впервые в карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон.

Впервые за восемь лет российский защитник добрался до этого рубежа. В сезоне-2014/15 Андрей Марков в 81 игре набрал 50 (10+40) баллов.

Сергачев занимает 13-е место по результативности среди защитников в нынешнем чемпионате. От замыкающего топ-10 Винса Данна из «Сиэтла» его отделяют 5 баллов.

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