Сергачев впервые в НХЛ набрал 50 очков
Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б) и впервые в карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон.
Впервые за восемь лет российский защитник добрался до этого рубежа. В сезоне-2014/15 Андрей Марков в 81 игре набрал 50 (10+40) баллов.
Сергачев занимает 13-е место по результативности среди защитников в нынешнем чемпионате. От замыкающего топ-10 Винса Данна из «Сиэтла» его отделяют 5 баллов.
Лучшие защитники-бомбардиры в сезоне-2022/23
|
Игрок
|
Страна
|
Команда
|
Матчи
|
Очки
|
Эрик Карлссон
|
Швеция
|
Сан-Хосе
|
69
|
85 (20+65)
|
Джош Моррисси
|
Канада
|
Виннипег
|
67
|
67 (15+52)
|
Дуги Хэмилтон
|
Канада
|
Нью-Джерси
|
68
|
64 (18+46)
|
Расмус Далин
|
Швеция
|
Баффало
|
63
|
63 (14+49)
|
Адам Фокс
|
США
|
Рейнджерс
|
68
|
61 (10+51)
|
Куинн Хьюз
|
США
|
Ванкувер
|
63
|
61 (5+56)
|
Роман Йоси
|
Швейцария
|
Нэшвилл
|
66
|
59 (18+41)
|
Кейл Макар
|
Канада
|
Колорадо
|
54
|
58 (16+42)
|
Миро Хейсканен
|
Финляндия
|
Даллас
|
66
|
57 (10+47)
|
Винс Данн
|
Канада
|
Сиэтл
|
68
|
56 (13+43)
|
Брэндон Монтур
|
Канада
|
Флорида
|
66
|
56 (12+44)
|
Брент Бернс
|
Канада
|
Каролина
|
66
|
51 (12+39)
|
Михаил Сергачев
|
Россия
|
Тампа-Бэй
|
67
|
51 (7+44)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|69
|33
|36
|73
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|67
|21
|46
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|67
|51
|16
|107
|2
|Торонто
|67
|40
|27
|89
|3
|Тампа-Бэй
|69
|41
|28
|88
|4
|Флорида
|68
|34
|34
|75
|5
|Баффало
|67
|33
|34
|72
|6
|Оттава
|68
|33
|35
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|69
|27
|42
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|67
|39
|28
|84
|4
|Виннипег
|69
|38
|31
|79
|5
|Нэшвилл
|66
|34
|32
|75
|6
|Сент-Луис
|67
|29
|38
|63
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|69
|38
|31
|84
|4
|Сиэтл
|68
|38
|30
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|68
|22
|46
|54
|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
|17.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|9 : 5
|17.03
|02:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 5
|17.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|17.03
|03:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|1 : 2
|17.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|0 : 3
|17.03
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|4 : 1
|17.03
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|3 : 2
|17.03
|05:00
|
Вегас – Калгари
|2 : 7
|17.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|1 : 2 ОТ
|17.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|131
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|101
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|97
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|57
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|67
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|67
|45
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25