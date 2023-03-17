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Сегодня, 15:20

Сергачев впервые в НХЛ набрал 50 очков

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев и форвард Брейден Пойнт.
Фото USA Today Sports

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:3 Б) и впервые в карьере преодолел отметку в 50 очков за сезон.

Впервые за восемь лет российский защитник добрался до этого рубежа. В сезоне-2014/15 Андрей Марков в 81 игре набрал 50 (10+40) баллов.

Сергачев занимает 13-е место по результативности среди защитников в нынешнем чемпионате. От замыкающего топ-10 Винса Данна из «Сиэтла» его отделяют 5 баллов.

Лучшие защитники-бомбардиры в сезоне-2022/23

Игрок

Страна

Команда

Матчи

Очки

Эрик Карлссон

Швеция

Сан-Хосе

69

85 (20+65)

Джош Моррисси

Канада

Виннипег

67

67 (15+52)

Дуги Хэмилтон

Канада

Нью-Джерси

68

64 (18+46)

Расмус Далин

Швеция

Баффало

63

63 (14+49)

Адам Фокс

США

Рейнджерс

68

61 (10+51)

Куинн Хьюз

США

Ванкувер

63

61 (5+56)

Роман Йоси

Швейцария

Нэшвилл

66

59 (18+41)

Кейл Макар

Канада

Колорадо

54

58 (16+42)

Миро Хейсканен

Финляндия

Даллас

66

57 (10+47)

Винс Данн

Канада

Сиэтл

68

56 (13+43)

Брэндон Монтур

Канада

Флорида

66

56 (12+44)

Брент Бернс

Канада

Каролина

66

51 (12+39)

Михаил Сергачев

Россия

Тампа-Бэй

67

51 (7+44)
Михаил Сергачев
Хоккей
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
0
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«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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Мухамадуллин переведен в фарм-клуб «Сан-Хосе»

Сергачев стал четвертым защитником в истории «Тампы», кто набрал 50 очков за сезон
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 67 21 46 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 67 51 16 107
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 68 34 34 75
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 68 33 35 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 69 27 42 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 69 37 32 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 67 39 28 84
4 Виннипег 69 38 31 79
5 Нэшвилл 66 34 32 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 69 26 43 63
8 Чикаго 68 24 44 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 69 42 27 90
2 Лос-Анджелес 69 40 29 89
3 Эдмонтон 69 38 31 84
4 Сиэтл 68 38 30 83
5 Калгари 69 31 38 76
6 Ванкувер 67 29 38 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 69 19 50 52
Результаты / календарь
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22.03
17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
17.03 04:00
Эдмонтон – Даллас
 4 : 1
17.03 05:00
Аризона – Ванкувер
 3 : 2
17.03 05:00
Вегас – Калгари
 2 : 7
17.03 05:30
Сан-Хосе – Сиэтл
 1 : 2 ОТ
17.03 05:30
Лос-Анджелес – Коламбус
 4 : 1
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Бомбардиры
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 131
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 67 101
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 69 97
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 69 57
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 67 46
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 67 45
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
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