Мухамадуллин переведен в фарм-клуб «Сан-Хосе»

Защитник Шакир Мухамадуллин переведен в «Барракуду», сообщает пресс-службу «Сан-Хосе».

Таким образом, 21-летний россиянин начнет сезон в Северной Америке в АХЛ.

26 февраля Мухамадуллин стал участником большого обмена в НХЛ: права на россиянина «Нью-Джерси» обменял в «Сан-Хосе» на форварда Тимо Майера.

В текущем сезоне защитник провел 67 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 25 (6+19) очков. Также на его счету 2 (1+1) очка в шести играх плей-офф.