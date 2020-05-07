Защитник системы СКА Семыкин подписал контракт с «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» объявила о подписании контракт с российским защитником Дмитрием Семыкиным, сообщает пресс-служба «Лайтнинг». 20-летний хоккеист заключил трехлетний контракт новичка, наиная с сезона-2020/21.

Семыкин входит в структуру СКА, но не провел ни одного матча за первую команду. В сезоне-2019/20 он выступал за «СКА-Неву» в ВХЛ и «СКА-1946» в МХЛ. В составе «СКА-Невы» на его счету 3 матча. В МХЛ-2019/20 Семыкин провел 44 матча, набрав 24 (9+15) очка в регулярном чемпионате и принял участие в двух играх плей-офф, в которых набрал 2 (1+1) очка.