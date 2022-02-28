«Рейнджерс» продлили контракт с нападающим Бродзински

«Рейнджерс» подписали новый контракт с нападающим Джонни Бродзински. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

В этом сезоне 28-летний американец провел в НХЛ только 5 матчей и не отметился результативными действиями.

Он также является капитаном фарм-клуба «Рейнджерс». В 36 матчах за «Хартфорд» в АХЛ он набрал 39 (18+21) очков.