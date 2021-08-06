Защитник Пелек подписал 8-летний контракт с «Айлендерс»
17:30
Защитник Адам Пелек подписал новый контракт с «Айлендерс». Соглашение рассчитано на 8 лет, сообщает сайт клуба.
По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, средняя зарплата хоккеиста составит 5,75 миллиона долларов.
Пелек был выбран «Айлендерс» на драфте-2012 под общим 65-м номером. С тех пор он провел в лиге 303 матча и набрал 75 (16+59) очков.
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