Защитник Пелек подписал 8-летний контракт с «Айлендерс»

Защитник Адам Пелек подписал новый контракт с «Айлендерс». Соглашение рассчитано на 8 лет, сообщает сайт клуба.

#Isles News: The New York Islanders announced today that Adam Pelech has agreed to terms on an eight-year contract.https://t.co/JqiJEWnM38 — New York Islanders (@NYIslanders) August 6, 2021

По информации инсайдера Эллиотта Фридмана, средняя зарплата хоккеиста составит 5,75 миллиона долларов.

Пелек был выбран «Айлендерс» на драфте-2012 под общим 65-м номером. С тех пор он провел в лиге 303 матча и набрал 75 (16+59) очков.