Сергачев сообщил, что женился в декабре прошлого года
18:48
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и Елизавета Федотова сообщили о том, что поженились в конце прошлого года.
Хоккеист опубликовал в своем инстаграме фото с Елизаветой и Кубком Стэнли.
Елизавета в своем инстаграме опубликовала фото кольца, написав: «22 декабря 2020 года родилась наша семья».
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