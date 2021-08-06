Сергачев сообщил, что женился в декабре прошлого года

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и Елизавета Федотова сообщили о том, что поженились в конце прошлого года.

Хоккеист опубликовал в своем инстаграме фото с Елизаветой и Кубком Стэнли.

Елизавета в своем инстаграме опубликовала фото кольца, написав: «22 декабря 2020 года родилась наша семья».