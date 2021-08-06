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Tokyo 2020
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Сергачев сообщил, что женился в декабре прошлого года

18:48
Михаил Сергачев с женой.
Михаил Сергачев с женой.
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Защитник «Тампы» Михаил Сергачев и Елизавета Федотова сообщили о том, что поженились в конце прошлого года.

Хоккеист опубликовал в своем инстаграме фото с Елизаветой и Кубком Стэнли.

Елизавета в своем инстаграме опубликовала фото кольца, написав: «22 декабря 2020 года родилась наша семья».

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Иван Шитик все материалы автора

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