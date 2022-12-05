Каменский считает, что Капризов побьет клубный рекорд «Миннесоты»

Обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (6:5Б).

«Верю в то, что Кирилл побьет клубный рекорд и улучшит его. Будем за него болеть, переживать и поздравлять. Он лидер команды, ведет ее за собой. Играет сильно и индивидуально, и на команду. Молодец! Он развивается в правильном направлении», — сказал Каменский «СЭ».

Капризов продлил результативную серию в регулярном чемпионате НХЛ до 12 матчей и повторил клубный рекорд по этому показателю. В матче с «Далласом» россиянин отличился забитым голом.

В нынешнем сезоне 25-летний форвард набрал 32 (16+16) очка в 24 встречах регулярки.