Бадюков считает, что начало сезона для Овечкина было сложным из-за возраста

Трехкратный чемпион России и двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина на четвертое место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя или более заброшенными шайбами.

«Не думаю, что Овечкин как-то особенно добавил, — сообщил Бадюков «СЭ». — У каждого спортсмена есть хороший период, у Александра сейчас такой. Овечкин чувствует свой бросок. Он понимает, какое действие будет наиболее удачным. И конечно же, тренеры и партнеры помогают Александру, они понимают его цель — обогнать Марселя Дионна и выйти на 5-е место в списке лучших снайперов НХЛ. Я бы не стал преждевременно говорить, что Овечкин как-то поменял свою игру. Нет, я считаю, что Александр молодец, он постоянно добавляет. В начале сезона не складывалось? Я думаю, тут есть один фактор. Начало сезона для возрастных игроков всегда сложное, но потом, по ходу сезона опытные игроки начинают прибавлять».

Бадюков также предположил, сможет ли Овечкин претендовать на «Морис Ришар Трофи».

«Я думаю, что у него такой задачи не стоит. Самое главное, чтобы команда стабильно выступала. Конечно, он может, но это не основная цель сейчас», — добавил Бадюков.

35-летний форвард в матче с «Рейнджерс» (2:1), оформив дубль, отличился в пятой игре подряд. Александр Овечкин вышел на 4-е место в истории НХЛ по количеству матчей с двумя и более голами.

(Артем Бухаев)