Защитник «Калгари» попал в больницу после того, как его сбил автомобиль

Защитник «Калгари» Расмус Андерссон попал в больницу после того, как его сбил автомобиль, сообщает TSN.

9 февраля Андерссон ехал на скутере по дороге на ужин примерно в 18.00 по местному времени в Детройте, когда его сбила машина. Он был доставлен в местную больницу для обследования, прежде чем его выписали прошлой ночью.

Отмечается, что 26-летний хоккеист избежал серьезных травм, но все равно будет вынужден воздержаться от тренировок на несколько дней.

В нынешнем сезоне Андерссон забил 7 голов и набрал 34 (7+27) очка в 51 матча в составе «Огоньков».