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Защитник «Флориды» забил сотую шайбу в НХЛ и продлил серию по сыгранным матчам

11:48
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Защитник «Флориды» Кит Яндл забил сотую шайбу в карьере и провел 867-ю игру в НХЛ подряд.

«Флорида» в домашнем матче регулярного сезона НХЛ обыграла «Чикаго» 5:2. З4-летний американский защитник Яндл забросил вторую шайбу команды в матче, она же стала сотой в его игровой карьере.

Помимо этого, американец провел 867-й матч без пропуска подряд, что является четвертой по продолжительности серией. Рекорд принадлежит Дагу Джервису, сыгравшему 964 игры подряд.

Следующий матч «Флорида» также проведет с «Чикаго» на своей площадке 20 января.

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