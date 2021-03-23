Защитник «Эдмонтона» Клефбом рассказал, что у него артрит плечевого сустава. Игроку уже сделали несколько операций

Защитник «Эдмонтона» Оскар Клефбом на этой неделе перенесет очередную операцию. 27-летний хоккеист рассказал, что у него проблемы из-за артрита плечевого сустава, пишет в Twitter журналист Марк Спектор.

Защитник уже перенес несколько операций и пропустит весь нынешний сезон. Если новое хирургическое вмешательство пройдет успешно, то Клефбом сможет восстановиться к началу следующего сезона НХЛ.

Клефбом выступает за «Эдмонтон» с 2013 года. Всего в НХЛ он провел 378 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 156 (34+122) очков при показателе полезности «-64».