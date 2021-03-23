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«Аризона» может обменять Конора Гарланда в дедлайн

20:48
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«Аризона» готова рассмотреть варианты обмена нападающего Конора Гарланда в дедлайн, сообщает Sportsnet.

У 25-летнего американца летом заканчивается контракт (зарплата 775 тысяч долларов), и он получит статус ограниченно свободного агента. Также хоккеист будет иметь право подать в арбитраж.

В нынешнем регулярном чемпионате форвард провел 31 матч и набрал 25 (9+16) очков.

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