Защитник «Баффало» Любушкин не выйдет на разминку в форме с радужной символикой

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин отказался от участия в разминке перед игрой НХЛ против «Монреаля» в форме с радужной символикой, сообщает The Athletic.

Матч пройдёт в ночь на 28 марта. В январе выходить на лёд в форме с радужной символикой отказался защитник «Филадельфии» Иван Проворов.

Любушкин выступает за «Баффало» с 2022 года. В текущем розыгрыше НХЛ на его счету 14 (2+12) очков в 58 матчах.