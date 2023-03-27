В «Металлурге» заявили о готовности провести прощальный матч для Кошечкина

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков ответил на вопрос «СЭ» о возможности проведения прощального матча для завершившего карьеру вратаря Василия Кошечкина.

«Прощальный матч? Пока говорить рано. У нас есть проблемы с приездом игроков в связи с ремонтом аэропорта. Мы с Васей согласуем все в порядке вещей», — сказал Ласьков «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» хоккеист объявил о завершении карьеры.