Зараженные коронавирусом игроки «Оттавы» чувствуют себя хорошо

Нападающий «Оттавы» Брэди Ткачак рассказал, как себя чувствуют его партнеры по команде, заразившиеся коронавирусом. Один из игроков сдал положительный тест 17 марта, второй — 21 марта. Клуб не сообщает их имена. Сообщалось, что одним из хоккеистов мог стать Никита Зайцев.

— Ребята чувствуют себя хорошо, — приводит слова Ткачака российская версия официального сайта НХЛ. — У нас сплоченный коллектив, поэтому мы всегда находимся в контакте друг с другом. Нас всех беспокоило их состояние, и эти новости на всех повлияли.

Скажу от своего лица и от лица всей команды, что мы скучаем по «Оттаве» и тому, чтобы чувствовать себя частью нашего сообщества. Все семьи скучают по хоккею. Но сейчас самое главное — оставаться в безопасности, следовать правилам соблюдения социальной дистанции и мыть руки. Я благодарен всем врачам и медицинскому персоналу, которые сражаются с вирусом и жертвуют очень многим. Мы думаем о них и всех, кого затронула эта ситуация. Наши молитвы с ними всеми.