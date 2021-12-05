Захаркин одним словом описал игру Овечкина в этом сезоне НХЛ

Бывший тренер сборной России по хоккею Игорь Захаркин прокомментировал «СЭ» новое достижение нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джэкетс» (3:1) россиянин забросил свою 750-ю шайбу в лиге.

«Игра Александра Овечкина? Фееричная! Фантастическая! Хоккеист показывает, насколько хорошую форму он набрал. 750 шайб — это отличное достижение, но пока не нужно смотреть на рекорд Гретцки, потому что Овечкин в этом сезоне второй в снайперской гонке НХЛ. Сейчас в чемпионате большая конкуренция. Александру нужно сконцентрироваться на текущем сезоне и продолжать приносить пользу «Кэпиталз», — сказал Захаркин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Овечкин занимает 4-е место по количеству голов в истории НХЛ. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801), третьим идет Яромир Ягр (766).